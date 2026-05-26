"007 First Light" - Kritikerna är nöjda med IO Interactive's nya James Bond-spel

Kritikerna har gett "007 First Light", det nya James Bond-spelet från "Hitman"-studion IO Interactive, en positiv recension. Med en snittbetyg på 88/100 på Metacritic pekar kritikerna på ett riktigt bra mottagande för den unge Bond. "Det är filmiskt och med mycket action" skriver de och drar en jämförelse där "Hitman möter Uncharted". "Spelet kommer bli ihågkommet som en full Bond-upplevelse" skriver de.

Årets kanske sämsta komedi är etta hos Netflix Idag släpps det nya James Bond -spelet " 007 First Light " och kritikerna är nöjda med vad "Hitman"-studion IO Interactive kokat ihop. 88/100 i snittbetyg hos Metacritic pekar på ett riktigt bra mottagande för den unge Bondsatte jag 3/5 i betyg.

Det är inte riktigt den James Bond-fantasi jag hoppades på, även om det är kul att få möta en ung Bond innan han blev agent 007. Spelet är inbjudande och enkelt att komma in i även för ensom jag. Godkänd spion-underhållning i väntan på nästa Bondfilm, men knappast revolutionerande i sin genre.satte full pott med 5/5 i betyg.

"Det är filmiskt och med mycket action" skriver de och drar en jämförelse där "Hitman möter Uncharted". De tillägger att "spelet kommer bli ihågkommet som en full Bond-upplevelse".skriver: "Det här är inte Bondspelet jag ville ha. Men jag hade ändå kul med det.

" Betyget blir 4/5. "Spelet är smartare än det har rätt att vara, och mer korkat än du önskade. Inget som kommer förändra ditt liv, men kul som en Bondfilm du kan spela" noterar Kotaku.sätter 8/10 i betyg: "Jag är så förbannad nöjd med vad IO Interactive knåpat ihop för oss James Bond-fantaster.

Här finns någon skönhetsfläck eller två men i mångt och mycket är spelet allt jag vågat hoppas på" skriver Oliver Thulin.ger 3/5 i betyg: "Det är inte perfekt. Det känns ibland som ett spel som är nära att bli riktigt bra, men som inte riktigt vågar eller hinner hela vägen" tycker Mike Straneus. Senses delar ut 9/10 i betyg: "Storyn är bra och intressant, spelet flyter på hela tiden och jag kände mig aldrig uttråkad" berättar Henric Brandt.

"007 First Light" släpps till Xbox, Playstation 5 och PC idag den 27 maj. Under sommaren lanseras spelet även till Switch 2





moviezine / 🏆 9. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Bond 007 First Light IO Interactive Metacritic Kritiker Bond-Spel Spel Xbox Playstation 5 PC Switch 2

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Smygtitt på à007 First Light’ s utgivning, spelare menor småck sk nya erfarenheter2020-talets ðrsta stora James Bond-spel âr øpplagda och visar oss superspionen innan han blev superspion. Spelet ær utvecklat av IO Interactive och visar Bond som 26ör och engagerad i brittiska flottan. Nöjens ruta är istulen och han är tvungnäge att överleva även om han är löngr är Packersnare

Read more »

Swedbank's Earnings and Stock PerformanceThis news article discusses the performance of Swedbank's earnings and stock price in the first quarter, as well as the changes in analysts' recommendations and stock price targets.

Read more »

Ivar Stenberg och övriga juniorhjältar väntar speciell uppgift efter Tre Kronors träningarEven though Ivar Stenberg and the other gold heroes from last year's junior-World Championship have performed well at the ice hockey-World Championship in Switzerland, they cannot perform as stars. A specific task awaits the juniors after Tre Kronor's training in Fribourg - to collect all the pucks when the pass is over. - Yes, every training. The youngest ones get to pick. It's not great, but it's part of it. I have to wait to be old instead, says the 18-year-old with a smile. Together with his junior colleague Viggo Bjorkk, 18, and Detroit star Lucas Raymond, 24, Stenberg has carried Tre Kronor's points in this tournament. The first line has scored nine of Sweden's 23 goals so far - the total score of the trio is 22 points. - I think it's getting better and better all the time. It feels good and we have something to build on, says Stenberg, who has recorded three goals and four assists. The highly touted player is tipped to go early in this summer's NHL draft. This follows a season that included 33 points in 43 SHL regular season matches for Frölunda, Sweden's first JVM gold in 14 years and the World Championship in Switzerland.

Read more »

007 First Light prissatt lägre än förväntatSpelaren kan få tag på ‘007 First Light’ till ett ovanligt lågt pris, vilket väcker frågor om spelets kvalitet eller andra faktorer. Spelet, utvecklat av IO Interactive, lovar detaljerade banor och Bond-action men kommissionering och sändning av recensioner har varit onormala. Publiceringsdatum och försäljningspotential diskuteras i relation till varumärket.

Read more »