1 maj och arbetarkampen – varför utvisas de som redan bidrar?

Den 1 maj firar arbetarrörelsen arbetares rättigheter, men samtidigt utvisas arbetskraftsinvandrare som bidrar till samhället. En debatt om lönegolv, arbetsmarknadsprövning och den svenska modellen.

Den 1 maj är en dag då arbetarrörelsen samlas för att uppmärksamma arbetares rättigheter och villkor. Det är en tradition med djupa rötter i kampen mot exploatering och för jämlikhet.

Men samtidigt finns en växande motsättning mellan de ideal som höjs i demonstrationerna och den politik som tillämpas. Höjda lönegolv för arbetskraftsinvandring, där en lön motsvarande 90 procent av medianlönen krävs för att få arbetstillstånd, har nu lett till att människor som arbetar, betalar skatt och bidrar till samhället riskerar att utvisas. Detta drabbar främst yrkesgrupper där det finns stora rekryteringsbehov, såsom undersköterskor inom vården.

Socialdemokraterna har uttryckt sitt motstånd mot dessa utvisningar, men samtidigt röstat för det lönegolv som leder till dem. Tidigare S-regeringar har också lagt fram förslag om ett lönegolv på 30 000 kronor. Partiet vill dessutom att politiken, och inte arbetsmarknadens parter, ska återinföra en arbetsmarknadsprövning som bestämmer vilka yrken som får rekrytera arbetskraft utifrån. Detta bryter mot den svenska modellen, som Socialdemokraterna annars säger sig värna.

Om lönerna på den svenska arbetsmarknaden ska bestämmas av kollektivavtal mellan parterna, bör detta också gälla arbetskraftsinvandrare. Ett lönekrav på kollektivavtalsnivå skyddar mot lönedumpning utan att utvisa människor som redan arbetar och bidrar till samhället. Regeringen har nu öppnat för att undanta undersköterskor från lönegolvet, men fackförbundet Kommunal säger nej till detta. Motiveringen är att Sverige inte behöver arbetskraftsinvandring och att arbetslösa i stället kan ta jobben inom vården.

Men vi behöver båda. Sverige står inför en omfattande personalbrist inom välfärden de kommande åren. Att utvisa undersköterskor som redan arbetar inom vården, i hopp om att senare kunna rekrytera andra från arbetslöshet, är inte en ansvarsfull politik. Det är en kalkyl som betalas av äldre, sjuka och den personal som är kvar.

Den 1 maj handlar om arbetarens värde. Om att den som sliter, oavsett varifrån de kommer, ska räknas och respekteras. Det är en idé värd att marschera för. Men då måste den också gälla undersköterskan från Iran som har arbetat i svensk äldreomsorg i sex år, snickaren från Ukraina som har byggt våra hus, och kocken som har hållit restaurangen igång genom pandemin.

De är arbetare. De bidrar. De hör hemma här. Arbetskraftsinvandring ska bygga på kollektivavtalsenliga löner och schyssta villkor, stoppa fusk och utnyttjande – men inte utvisa människor som gör sitt jobb och följer reglerna.

Den som arbetar i Sverige och betalar skatt i Sverige ska kunna lita på att också få stanna i Sverige. Det borde gälla även den 2 maj. Den 1 maj handlar om arbetarens värde. Om att den som sliter, oavsett varifrån de kommer, ska räknas och respekteras.

Det är en idé värd att marschera för, skriver undertecknarna.





ABDebatt / 🏆 2. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

1 Maj Arbetarrörelsen Arbetskraftsinvandring Lönegolv Socialdemokraterna

United States Latest News, United States Headlines

