10 personer räddades efter att ha dumpat planet i havet

En liten civila flygplan med 10 personer om bord kraschade i havet 30 mil utanför Miami i Florida. Tack vare en automatisk nödsändare räddades passagerarna av en amerikansk helikopter.

Öppna bild i helskärm Öppna bild i helskärm Öppna bild i helskärm 10 personer var ombord på det lilla civila flygplanet. De skulle ta sig från Abacoöarna till Grand Bahamas i önationen.

Ian Nixon, som varit pilot i 25 år, beskriver det förMen plötsligt var katastrofen ett faktum. Det ena felet avlöste det andra. Av oklar anledning dog plötsligt navigationssystemet, efter det radion. Sen den ena motorn och till slut den andra.

– Jag försökte ringa Freeeport i Bahamas, jag försökte ringa Miami Radio. Jag vet inte om de hörde mig, men jag fick inget svar, säger han. De befann sig 30 mil utanför Miami i Florida, utan något fastland i sikte. Planet höll på att störta och Nixon såg inget annat alternativ än att ”dumpa” planet i havet.

Mirakulöst klarade de kraschlandningen, första tanken som slog Nixon när de landade i vattnet var: ”vi dog inte”. Vad som följde var flera timmar på tre små gummiflottar på det oändliga havet. De hoppades att någon skulle hört Nixons larm innan radion dog. En helikopter från amerikanska flygvapnets 920:e räddningsenhet var ute på ett träningsuppdrag.

Tack vare att flygplanets automatiska nödsändare hade aktiverats när de kraschade nådde larmet räddningshelikoptern. – De hade varit i flotten i ungefär fem timmar. Bara av att titta på dem kunde man se att de var i nöd, fysiskt, mentalt och emotionellt, säger Kapten Rory Whipple från flygvapnet. – Alla jublade över att veta att vi blev räddade, för vi trodde att vi skulle dö.

Det var precis som en scen i en film, säger Olympia Outten, en av dem som räddades från flotten.





