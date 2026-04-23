15-åring sprängde sig själv av misstag – unik rättegång inledd

En 15-årig pojke avled efter en explosion i Östberga. En rättegång har inletts där två personer åtalas för grovt vållande till döden. Fallet är unikt då åtal väcks för indirekt vållande till döden i samband med ett sprängdåd.

En 15-årig pojke avled efter att en hembyggd bomb exploderade i hans händer. Händelsen utreds nu i en unik rättegång där en 15-åring och en 22-åring står åtalade för grovt vållande till döden.

Den 15-årige pojken tros ha blivit påkommen av ett vittne och i panik exploderade bomben. Identifikationen av den avlidne var svår och krävde tandröntgen. Enligt åklagaren är det ovanligt att personer åtalas för att indirekt orsaka annans död, vilket gör detta fall unikt i modern tid. Ett 16-årigt nyckelvittne, som också var vän med den avlidne, vittnade via länk och befinner sig under skydd på grund av hot.

Han är även målsägare då han ska ha hotats till tystnad. Övervakningsbilder visar pojken hämta utrustning till sprängningen timmar innan explosionen. Rättegången inleddes i Södertörns tingsrätt där de åtalade nekade till brott, med undantag för 22-åringen som erkände vissa omständigheter. Den avlidnes pappa var närvarande och bröt samman i gråt när åklagaren beskrev sonens skador.

Utredningen har funnit rester av metall och sprängämnet pentyl, vilket tyder på att det kan ha rört sig om en termosbomb. Händelsen skedde under en period av många sprängdåd utförda av unga personer, men är den enda där en utförare själv omkom. Motiv till sprängningen är ännu inte fastställt, men en teori är att det handlade om utpressning mot en man i området, och att beställaren kan vara kopplad till Foxtrotledaren Rawa Majid genom aliaset ”Don Fox”.

Det är en komplex utredning då mycket av bevisningen förstördes vid explosionen. Fallet har väckt stor uppmärksamhet på grund av de unga inblandade och det ovanliga i att åtal väcks för indirekt vållande till döden i samband med ett sprängdåd. Rättegången förväntas ge mer klarhet i händelseförloppet och de inblandades roller





