17-åringar döms för mordplan

En 17-åring och två andra tonåringar har dömts för att ha planerat ett mord på Iran-kritikern Arvin Khoshnood. Pojken som ringde med kniven döms även för hemfridsbrott.

Khoshnood är en känd Iran-kritiker. Han tror att regimen i Iran har beställt mordet. Pojken som ringde med kniven döms även för hemfridsbrott. Rätten anser inte att han har försökt mörda Khoshnood, utan dömer honom för förberedelse till mord.

En annan pojke döms för att ha överlämnat kniven till den förste dagen innan gärningen. Dessa pojkar döms också för inblandning i en skottlossning i Uddevalla den 10 september. En person sköts men överlevde. Åklagaren har tidigare sagt att händelserna inte har något samband med varandra.

Khoshnood tror att regimen i Iran har beställt mordet på honom. Han har tidigare sagt att han har fått hot och trakasserier efter att han har kritiserat Iran. Han har också sagt att han tror att Iran har beställt mordet på honom för att han har kritiserat deras regim. Khoshnood har varit aktiv i sin kritik mot Iran och har deltagit i flera demonstrationer och protester.

Han har också skrivit artiklar och talat i media om sin kritik mot Iran. Khoshnood har sagt att han inte är rädd för mordet och att han kommer att fortsätta att kritiserar Iran. Han har också sagt att han hoppas att hans fall kommer att visa att regimen i Iran är beredd att göra vad som helst för att stoppa kritiker. Khoshnood har fått stöd från många människor i Sverige och runt om i världen.

Många människor har uttryckt sin oro och sin stöd för Khoshnood och hans familj. Khoshnood har sagt att han är tacksam för stödet och att han kommer att fortsätta att kämpa för sina rättigheter. Han har också sagt att han hoppas att hans fall kommer att visa att regimen i Iran är beredd att göra vad som helst för att stoppa kritiker





Misstänks ha planerat mord på Iranexperten Arvin KhoshnoodEn 17-åring misstänks ha tagit sig till Iran-experten Arvin Khoshnoods hem i syfte att mörda honom. Idag kommer domen mot pojken och flera andra som deltagit i planerna.

