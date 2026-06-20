17-åringen startar eget med trädgårdsarbete för flexibilitet och egenkontroll

Filip Angberg från Linköping har startat eget företag inom trädgårdsarbete. Med endast en cykel och enkla verktyg kan han kombinera studierna med att tjäna egna pengar och styra sin egen tid. Flexibiliteten lockade honom att starta eget, inte brist på andra jobb. Han går ekonomiprogrammet och planerar byta till juridik. Beslutet kom efter att han lärt sig om företagsstart i skolan. Tidigare har han arbetat med att sälja mandlar och klippa gräs.

Filip Angberg, 17 år från Linköping, har startat eget företage inom trädgårdsarbete . Med en cykel och några enkla verktyg har han hittat ett sätt att tjäna egna pengar och samtidigt ha full kontroll över sin tid.

Flexibiliteten var huvudorsaken till att han valde att starta eget, inte brist på andra jobbmöjligheter. Filip går för tillfället ekonomiprogrammet på Katedralskolan och planerar att byta spår till juridik i tvåan. Beslutet att satsa på egen verksamhet kom när han under gymnasietiden lärde sig om att starta företag och bokföra. Det är hans första egen företagsverksamhet, men han har tidigare varit timanställd i drygt ett år hos ett annat företag där han bland annat sålde mandlar och klippte gräs





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Ung Företagare Starta Eget Trädgårdsarbete Flexibilitet Gymnasiet

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