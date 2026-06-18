En 18-årig indisk turist har omkommit efter att ha fallit från en hästdroska i Central Park. Olyckan har skapat debatt om säkerhet och djurskydd, medan andra nyheter om USA-Iran-avtal, Apple-prisökningar och en skilsmässa också rapporteras.

En 18-årig indisk turist har omkommit efter att ha fallit från en hästdroska i Central Park i New York . Olyckan inträffade på onsdagen när kusken lämnade vagnen för att ta ett foto av passagerarna.

I det ögonblicket sken hästen, och den unga mannen föll av. Enligt Alexander Kemp, vice ordförande för transportfacket, befann sig kusken på minst en armlängds avstånd från hästen vid tillfället - en uppenbar säkerhetsöverträdelse. - Det är oacceptabelt. En förare ska aldrig lämna vagnen för att ta bilder. Vi stöder en fullständig utredning av det här, säger han i ett uttalande.

Djurrättsorganisationen Nyclass, som kampar för avvecklingen av hästdragna turistvagnar i New York, har använt fallet som exempel på riskerna med hela konceptet. Organisationen kommer att uppmana stadsborgmästaren Zohran Mamdani att underteckna en order för att omedelbart förbjuda droskorna. Det har länge varit ett hett politiskt ämne i staden. Under tiden har två källor med insyn för Axios uppgivit att USA och Iran formellt har undertecknat ett avtal som ska leda till fred mellan länderna.

Undertecknandet har också bekräftats av iransk statlig media enligt Bloomberg. I ett annat ämne planerar Apple att höja priserna på sina produkter för att kompensera för stigande kostnader för minnes- och lagringschipp, berättar Wall Street Journal. - Vi gör vårt bästa för att mildra de enorma höjningar som vi får, och vi har försökt skydda våra kunder från höjningarna, men situationen har blivit ohållbar, säger VD Tim Cook.

I inhemska nöjesnyheter har paratis Krissy och Rasmus Hedenstedt meddelat att de skiljer sig. - Det är med stor sorg jag behöver berätta att jag och Rasmus, efter tre år som gifta, har bestämt oss för att gå skilda vägar, skriver Krissy på Instagram. Slutligen innehåller den ursprungliga texten en lång redaktionell avslutning från Aftonbladet som beskriver deras system för att ta emot nyhetstips från läsare. Detta inkluderar information om anonymitet, ersättning, push-notiser och säkerhetsråd för nyhetsbilder.

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