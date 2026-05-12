18-åring frias från mordbrand i Norrtälje men döms för medhjälp till trippelmord

Efter en omfattande rättsprocess har en ung man friats från mordbrand på restaurang Kärleksudden på grund av utredningsbrister, men dömts till över sju års fängelse för sin medverkan i ett brutalt trippelmord i Uppsala.

Det som en gång var en livlig och uppskattad mötesplats i Norrtälje , restaurang Kärleksudden, står idag som en sorglig påminnelse om hur snabbt allt kan raseras.

För två år sedan, under en mörk och kylig oktobernatt, larmades räddningstjänsten till en dramatisk brand som skulle få ödesdigra konsekvenser för verksamheten. Detta var inte den första gången som restaurangen drabbades av eld; faktum är att det var andra gången på bara några få dagar som misstänkta anlagda bränder härjade i lokalerna. Även om inga människor kom till fysisk skada under själva brandförloppet, blev de materiella och ekonomiska skadorna totala.

Denna serie av händelser blev den definitiva spiken i kistan för Kärleksudden, som tvingades försätta verksamheten i konkurs med skulder som uppgick till över två miljoner kronor. Trots att det fanns hopp och offentliga löften om att restaurangen skulle återuppbyggas och återvända till bygden, förblir lokalerna fortfarande ödsliga och tomma, vilket lämnat ett gapande hål i det lokala näringslivet. Rättsprocessen kring branden tog fart i mars i år när en 18-årig man från Uppsala blev åtalad för mordbrand.

Åklagarens tes var tydlig: den unge mannen hade medvetet anlagt den andra branden genom att använda brännbar vätska som han hällt ut över området innan han tände på. Polisen trodde sig ha ett starkt bevisläge då man på brottsplatsen hade hittat en tändare, en handske samt en kork. Genom omfattande DNA-analyser kunde polisen knyta den misstänkte mannen till just dessa föremål, vilket i utredningens tidiga skede såg ut att vara ett avgörande bevis för hans skuld.

Men när målet slutligen prövades i Uppsala tingsrätt visade det sig att bevisningen inte höll hela vägen. Domstolen konstaterade i sin dom att det fanns betydande brister i utredningen, vilket innebar att man inte med säkerhet kunde utesluta att någon annan person kan ha begått brottet eller att föremålen hamnat där på annat sätt. I enlighet med rättsprincipen om att allt rimligt tvivel ska komma den tilltalade till godo, valde tingsrätten därför att fria mannen från anklagelserna om mordbrand.

Men även om mannen gick fri från anklagelserna i Norrtälje, var hans tid i rättssalen långt ifrån över, och de övriga anklagelserna mot honom var av en betydligt mörkare natur. I samma rättsprocess behandlades hans inblandning i ett av Uppsala stads mest brutala våldsdåd på senare tid: ett trippelmord som utspelade sig i en frisörsalong. Här var bevisningen mot den 18-årige mannen betydligt tyngre och mer omfattande. Domstolen fann det bevisat att han varit djupt involverad i händelseförloppet.

Han dömdes därför till ett strängt straff på sju år och fyra månaders fängelse. Domslutet grundades på medhjälp till mord i tre separata fall, medhjälp till försök till mord i ytterligare två fall, samt grovt vapenbrott. Kontrasten mellan friandet i mordbrandmålet och den tunga domen för våldsbrotten är slående, och belyser hur olika beviskrav och utredningskvalitet kan påverka utgången av olika delar av ett åtal.

Mannen lämnar nu rättssalen för att avtjäna ett långt fängelsestraff för sin roll i de dödliga attackerna, medan restaurangen i Norrtälje fortsätter att stå tom





