Bleon Kurtulus, en 18-årig nyförvärv, är redo att bidra till försvarskrisen i Malmö FF. Han har startat en match under Miguel Ramírez ledning i år och känner att han kan styra upp försvaret inför söndagens möte med Västerås. Kurtulus har tidigare spelat för Halmstads BK och har erfarenhet av att hantera sviten i försvaret.

Nyförvärvets startdebut i MFF tog slut efter 20 minuter mot Sirius , med en bruten näsa.

Frakturen gjorde att Bleon Kurtulus stod över två matcher, och i de två senaste har mittbacken bänkats. Under tiden har MFF släppt in tio mål och förlorat de tre senaste matcherna. Den tidigare Halmstads BK-spelaren har startat en match under Miguel Ramírez ledning i år, men Kurtulus känner att han kan styra upp försvaret inför söndagens möte med Västerås. - Det är klart att man är redo.

Man hade ett gäng matcher när jag spelade i Halmstad när det var lite så här. När det gått lite dåligt så har man behövt stänga igen det. Så jag har varit i den sitsen innan så det är det något jag känner att jag hade klarat galant, om jag hade fått chansen, säger Bleon Kurtulus till Fotbollskanalen. Det är mycket de här principsakerna, att spela enkelt.

Det är just när vi är i den här dippen, om man får säga så, då är det inte läge att skicka in en boll i mitten på en 50/50, och få en kontring mot sig till exempel. Så det är mer åt att spela Känns det som att det är extra press inför nästa match, att bryta den här sviten? - Det är klart att det är en press. Det är ett Malmö som ska vinna matcher.

Men vi tänker mest på vårt spel, inte så mycket på allt runt omkring. Det är vi här på planen som ska göra jobbet, så det är vi som håller allt sinsemellan - om det så är bråk, skratt, gråt eller vad det är. Det är klart att det är en utmaning och viktig match. Det hade varit skönt att komma till sommaruppehållet med två vinster nu, för att få den extra boosten in till nästa halvår.

Men vi har fokus på nästkommande match och ska göra det så bra som möjligt. Fjolårssäsongen i HBK bidrog till att analytikerna i CIES Football Observatory håller talangen som allsvenskans. Det är klart det är roligt. Jag hade en bra säsong i Halmstad, sedan har det varit en liten omväxling hit, men jag känner att jag kommit in bra i det nu.

Nu är det bara att kämpa vidare och vänta tills man får sin chans igen, för att ta den, säger Kurtulus och börjar kolla på sin ansiktsmask. Den ska han bära i ytterligare några veckor och han medger att den stör sikten lite. Kurtulus avslutar om sitt eget transfervärde: - Det är ett kvitto på något. Men det är inget som jag lägger fokus på eller något, utan det är bara några siffror





