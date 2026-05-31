1970-talets bästa actionfilmer hyllas - här är den ultimata listan

En lista på de bästa actionfilmerna från 1970-talet, baserat på experters val, visar att klassiker som Älskade spion, Enter the Dragon och Mad Max fortfarande är aktiva på streamingtjänster. Läs mer om varför dessa filmer definierade en era.

När man tänker på klassiska actionfilmer medför 70- och 80-talen oändligt mycket nostalgi. Även om 80-talet ofta förknippas med actionsiffror som Schwarzenegger och Stallone, så är det faktiskt 1970-talet som producerar många av de mest grundläggande och influensrika genombrotten för genren.

Denna tid gav oss bland annat Charlies Bronsons brutala hämndfilm Mr. Majestyk, Pam Griers starka blaxploitation-klassiker Coffy, den spännande thrillern Attack på polisstation 13 och den banbrytande rymdoperan Star Wars. Dessutom finns Mad Max från 1979 med Mel Gibson på en framträdande plats och Bruce Lees legendariska kampfilm Enter the Dragon från 1973. Även Jackie Chans genombrott som actionhjälte med Drunken Master hör hit.

På den absoluta toppen av listan placeringen hamnar dock den mycket omtyckta Bondfilmen Älskade spion från 1977, där Roger Moore i sin tredje roll som agent 007 kämpar mot en miljardär som stulit ubåtar och försöker starta ett tredje världskrig. Filmkritiker på Slashfilm beskriver den som en av seriens bästa, med ikoniska scener och en överdriven spänning som bara en Bollywoodfilm kan erbjuda.

Den nuvarande trenden att söka efter gamla äkta klassiker på streamingplattformar som Prime Video är tydlig, och denna lista visar exakt varför dessa filmer fortfarande är så värda att upptäcka eller återupptäcka.

De representerar en tid då praktiska efektarbeten, stuntwork och enkel men effektiv berättande var normen.





