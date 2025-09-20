20 år av terror: Ayse berättar om förföljelsen som präglat hennes liv

Ayse delar sin gripande berättelse om hur hon under två decennier förföljdes av en man som utgav sig för att vara gynekolog. Hennes historia avslöjar en skrämmande verklighet av psykisk terror, sexuella trakasserier och utpressning. Berättelsen belyser de djupa psykologiska ärr som förföljelse kan orsaka och vikten av stöd från samhället. Trots mannens långa period av förföljelse och trakasserier, lyckades hon till slut identifiera sin förföljare. Straffet blev dock mycket milt, vilket lämnar Ayse med en känsla av orättvisa.

I en öppenhjärtig intervju med Dagens ETC delar Ayse sin fruktansvärda erfarenhet av 20 års förföljelse , en period präglad av konstant rädsla, ångest och en känsla av att vara totalt övervakad. Hennes mardröm började kort efter förlossningen av sitt första barn, då en man utgav sig för att vara gynekolog och inledde en serie telefonsamtal som snabbt eskalerade till sexuella trakasserier och utpressning.

Mannen, som Ayse kallar ”Äcklet”, använde sig av en rad manipulativa metoder för att skrämma, kontrollera och förnedra henne. Han visade sig ha djupa kunskaper om hennes privatliv och fortsatte att trakassera henne, oavsett om hon bytte telefonnummer eller flyttade. Ayse levde i ständig oro för sina barns säkerhet och välbefinnande, och fruktade att mannen skulle rikta sin ilska mot dem. Denna psykiska tortyr lämnade djupa ärr och påverkade hennes liv på alla plan, vilket resulterade i ett liv fyllt av stress, ångest och en ständig känsla av att vara jagad. Hon beskriver hur hon ständigt var på sin vakt, utvecklade ett enormt kontrollbehov och upplevde obeskrivlig ångest. Hon ifrågasatte sig själv och sin reaktion på mannens agerande, men tack vare stödet från familj, vänner och polisen lyckades hon hålla sig stark genom den långa och utdragna processen





ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Förföljelse Sexuella Trakasserier Stalking Psykisk Terror Dom

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Recension: Cardi B – ”Am I the drama?”Texterna speglar både hennes kaxiga och sårbara sidor. Cardi B levererar underhållning, men ibland saknas något i det musikaliska, tycker DN:s Frida Söderqvist.

Läs mer »

”Detta krävs för att svensk skola ska nå OECD-toppen igen”DN Debatt. Trots höga betyg återstår sju utmaningar, skriver Magnus Erlandsson och Claes Nilholm.

Läs mer »

S kräver Pourmokhtaris avgång: ”Är hennes löfte”Sverige ser ut att missa EU:s klimatmål till 2030.

Läs mer »

Svensk vinodling trots väderutmaningar: Framtidstro och nya möjligheterVinodlare i Sverige ser fram emot en ökad försäljning trots en utmanande vädersituation. Med siktet inställt på att skapa nischade viner, diskuteras klimatförändringarnas påverkan på svensk vinodling och dess framtidspotential.

Läs mer »

Brynäs vann trots nytt haveri i boxplayGÄVLE. Efter två raka förluster fick Brynäs äntligen vinna på hemmais. Återigen var det den återförenade succékedjan som visade vägen. – I fem mot fem spelar vi

Läs mer »

HV71:s kämpiga säsongsinledning: Förluster trots lovande spelHV71 fortsätter att kämpa i säsongsinledningen med förluster trots stundtals lovande spel. Laget förlorade mot Malmö efter att ha tappat ledningen i tredje perioden. Tränare Anton Blomqvist kritiserar lagets misstag och betonar vikten av att förbättra spelet.

Läs mer »