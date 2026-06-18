En 24-årig man från Arboga döms till tio års fängelse för att ha detonerat en termosbomb utanför en villa i Örebro hösten 2023. Han döms också för grovt olaga hot efter ett skottlossning mot ett bostadshus. Ytterligare två män döms för försök till mordbrand. Samtidigt rapporteras flera andra nyheter från Sverige och utomlands.

En 24-åring från Arboga har dömts till tio års fängelse för att ha placerat och detonerat en termosbomb utanför en villa i västra Örebro under november i fjol.

Bombexplosionen ingick i en rad av allvarliga brott som också inkluderar ett skottlossning mot ett bostadshus i norra Örebro och en misslyckad mordbrand i en lokal. Ytterligare två män har dömts för försök till mordbrand. Ingen person skadades vid explosionen eller de andra­ händelserna. Mannen döms för grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt olaga hot.

I Stockholm gick börsen svagt uppåt där Skanska, ABB och Sandvik var de största vinnarna medan EQT, Boliden och Skistar var bland de förlorarna. Skistar rapporterade också en 3 procent ökning i bokningsläget för den kommande vintersäsongen. USA:s tidigare president Barack Obama invigde ett museum i Chicago där flera kända artister och tre tidigare presidenter deltog. Den nuvarande presidenten Donald Trump var inte närvarande och har tidigare kritiserat projektets kostnader.

I Storbritannien greps en man misstänkt för mordförsök efter att en treårig pojke hamnat i en krokodilinhägnad på ett zoo. Pojken skadades allvarligt men är nu stabil. En utredning har inletts. Franska fotbollsspelaren Elye Wahi utreds för klassisering och bedrägeri efter att en ovanlig mängd spel placerats på att han skulle få ett gult kort i en match i maj.

Han greps men släpptes efter förhör. Även den argentinska fotbollsstjärnan Lionel Messis familj har uttalat sig om ryktesspridning kring hans pappa som får vård för en Hälsosituation. Familien uttrycker obehag för bristen på respekt för privatlivets fred. Teslas självkörande bilar har inte tillåtits i EU ännu men Trafikverket rekommenderar att de inte godkänns om inte Tesla kan förhindra överskridning av hastighetsbegränsningar.

USA:s tidigare president Barack Obama invigde ett museum i Chicago där flera kända artister och tre tidigare presidenter deltog. Den nuvarande presidenten Donald Trump var inte närvarande och har tidigare kritiserat projektets kostnader. I Storbritannien greps en man misstänkt för mordförsök efter att en treårig pojke hamnat i en krokodilinhägnad på ett zoo. Pojken skadades allvarligt men är nu stabil.

En utredning har inletts. Franska fotbollsspelaren Elye Wahi utreds för klassisering och bedrägeri efter att en ovanlig mängd spel placerats på att han skulle få ett gult kort i en match i maj. Han greps men släpptes efter förhör. Även den argentinska fotbollsstjärnan Lionel Messis familj har uttalat sig om ryktesspridning kring hans pappa som får vård för en Hälsosituation.

Familien uttrycker obehag för bristen på respekt för privatlivets fred. Teslas självkörande bilar har inte tillåtits i EU ännu men Trafikverket rekommenderar att de inte godkänns om inte Tesla kan förhindra överskridning av hastighetsbegränsninga





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