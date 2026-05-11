31-årig dam döms för mordförsök på en Västerås-pizzeria

Den 31-årige mannen slog en annan man två gånger i bakhuvudet med en slägghuvudskiv, vilket gav honom livshotande skador. Mannen döms mot sitt nekande till tio års fängelse och han ska dessutom betala skadestånd på 236 200 kronor till sin motman.

En man döms för ett mordförsök på en pizzeria i Västerås Under februari slog en man med släggskaft en man två gånger i bakhuvudet på en Västerås -pizzeria, vilket gav honom livshotande skador .

Se vad som hände genom bilder på övervakning, fotografier och vittnesförhör. Mannen döms mot sitt nekande till tio års fängelse. Åklagaren menar att motivet är hedersrelaterat och det handlar om en släktfejd. Bland bevisningen fanns en skallefraktur och hjärnblödning som orsakades av slagen.

Mannen som blev slagen kunde återhämta sig efter en tid i respirator, men fick ändå betala skadestånd på 236 200 kronor till sin motman.





