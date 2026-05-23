40 000 evakueras i Kalifornien. Minndigheter i Kalifornien har utfärdat en evakueringsorder för cirka 40 000 människor till följd av ett farligt utsläpp av ångor från en fabrik.

Under torsdagen överhettades en lagringstank innehållandes kemikalier vid en fabrik i staden Garden Grove söder om Los Angeles. Tanken riskerar nu att spricka, vilket skulle kunna leda till att kemikalierna läcker ut på marken eller att en explosion uppstår. Den har sedan torsdagen släppt ut giftiga ångor. - Den kommer att gå sönder, och vi vet inte när.

Vi gör vårt bästa för att ta reda på när eller hur vi kan förhindra det, säger brandchefen Craig Covey. En evakueringsorder gick först ut till boende i Garden Grove, men har senare utvidgats för att även gälla vissa boende i fem närliggande städer





