41-åring åtalad för våldtäkt och barnfridsbrott i Staffanstorp

En 41-årig man i Staffanstorps kommun står åtalad för våldtäkt, grovt hemfridsbrott, barnfridsbrott och överträdelse av kontaktförbud. Mannen nekande till alla anklagelser, men tingsrätten har konstaterat att det finns sannolika skäl att misstänka honom. Utredningen har väckt stor uppmärksamhet i kommunen.

En 41-årig man i Staffanstorp s kommun står åtalad för flera allvarliga brott, men nekande till alla anklagelser. För ett och ett halvt år sedan larmades polisen till parets tidigare bostad efter att mannen ska ha låst ut kvinnan och sedan spottat henne i ansiktet, enligt en tidigare anmälan.

Kvinnan och parets barn har sedan dess hållits på en hemlig adress för att skydda dem från mannen. I februari i år utfärdades ett kontaktförbud mot mannen, vilket innebär att han inte får besöka, ringa eller på något annat sätt kontakta kvinnan. Ett sådant förbud utfärdas vanligtvis när det bedöms finnas en klar och konkret risk för att en person trakasserar, förföljer, övervakar eller begår brott mot en skyddsperson.

Enligt misstankarna ska mannen ha tagit sig in i bostaden och våldtagit kvinnan. Eftersom parets barn fanns i bostaden vid tillfället misstänks han även för barnfridsbrott, vilket innebär att det är straffbart att låta barn bevittna våld, hot eller sexuella övergrepp mellan två personer som båda är närstående till barnet. Mannen nekande till alla anklagelser, men tingsrätten har konstaterat att det finns sannolika skäl att misstänka honom för våldtäkt, grovt hemfridsbrott, barnfridsbrott och överträdelse av kontaktförbudet.

Åklagare Eva Jansson leder förundersökningen mot mannen, men hon är fåordig när det gäller att kommentera utredningen. Våldtäktsanmälningar är ovanliga i Staffanstorps kommun. Under fjolåret gjordes endast fyra sådana anmälningar, medan motsvarande siffra för år 2024 var 12 anmälningar. Den här utredningen har väckt stor uppmärksamhet i kommunen och bland allmänheten, särskilt med tanke på de allvarliga brott som mannen misstänks ha begått.

Polisen har arbetat intensivt med att samla in bevis och vittnesmål för att bygga upp en stark åklagning mot mannen. Samtidigt har kvinnan och barnen fått stöd från socialtjänsten och andra myndigheter för att hantera den svåra situationen de befinner sig i. Det är viktigt att påpeka att mannen är oskuld tills det motsatta bevisats i domstol, men de misstankar som finns är så allvarliga att de kräver en grundlig utredning och en rättvis rättegång.

Det är också viktigt att uppmärksamma de strukturella problemen som kan ligga bakom sådana här brott, såsom bristande skydd för offer och barn i utsatta situationer. Staffanstorps kommun har nu tagit initiativ för att öka medvetenheten om våld i nära relationer och förbättra stödet till de som utsätts för sådana brott. Det är en viktig insats för att förebygga liknande händelser i framtiden och för att säkerställa att alla i kommunen känner sig trygga och skyddade





