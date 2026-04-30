45-årig man gripits efter knivattack mot judiska män i London

En 45-årig brittisk medborgare, född i Somalia, har gripits efter en knivattack mot två judiska män i Golders Green i norra London. Attacken är den senaste i en rad antisemitiska dåd i staden, och polisen utreder händelsen som ett terrordåd.

Polisen har släppt bilder från kroppskameror som visar hur den beväpnade mannen rör sig hotfullt mot poliser och tvingar dem att använda elpistol innan han kan övermannas med hjälp av allmänheten. På onsdagskvällen bekräftade polisen att den gripna är en 45-årig brittisk medborgare, född i Somalia. Attacken har formellt klassats som ett terrordåd och polisen utreder samma man för en incident i sydöstra London tidigare under dagen.

Attacken är bara den senaste i en rad av attacker mot judar i London den senaste tiden. Tidigare i april som tillhörde en judisk organisation för en brandattack i samma kvarter. Polisen utreder också mordbränder mot två synagogor och en judisk minnesplats. Shloime Rands syster, en av de attackerade männen, berättar om den dagliga antisemitismen de utsätts för.

Varje vecka händer det att folk går förbi mig på gatan och ropar 'Hitler är bakom dig', 'alla judar ska till helvetet', 'palestinierna kommer att vinna' och liknande. Det är fruktansvärt, men inte förvånande. Vi utsätts för antisemitism hela tiden, säger hon. Londons borgmästare Sadiq Khan har uttryckt sin oro över den ökande antisemitismen i staden.

Låt oss vara tydliga: det här är inte en isolerad händelse. Det har skett en rad antisemitiska attacker, och jag vet vilken oro det skapar i samhället. Det finns redan utökad finansiering på plats, men vi behöver öka den för att ge det skydd som krävs, säger han. Den misstänkta mannen, en 45-årig brittisk medborgare född i Somalia, behövde skjutas med elpistol innan han kunde övermannas.

Polisen arbetar nu med att utreda om det finns kopplingar mellan attacken och andra antisemitiska händelser i London





