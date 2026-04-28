5,5 procent positiva vid första drogtestningen på arbetsplatser – missbruk ofta dolt

Prodias första drogtester på arbetsplatser visar att 5,5 procent av testerna var positiva. Rapporten belyser att missbruk ofta är dolt och att det är viktigt att testa brett för att upptäcka nya substanser.

När Prodia genomförde sina första drogtester på arbetsplatser visade resultaten att 5,5 procent av testerna var positiva. En vanlig felaktig uppfattning är att missbruk alltid är synligt, men i själva verket är det ofta tvärtom.

Missbruk bland anställda kan pågå under lång tid utan att upptäckas, vilket i värsta fall kan leda till oåterkalleliga konsekvenser för både arbetet och individens hälsa. Johannes Kriisa, MRO-läkare på Prodia, betonar att arbetsgivare ofta fokuserar på sjukfrånvaro, men att problemet med droger snarare handlar om sjuknärvaro. En påverkad anställd presterar inte optimalt, och om personen hanterar fordon eller maskiner utgör det en allvarlig risk på arbetsplatsen.

Prodias tjänster omfattar drogtester vid nyanställning, slumpmässiga tester och tester vid misstanke om drogpåverkan. Företaget använder primärt salivanalys, en metod som kan detektera cirka 60 olika droger med en enda analys. Kriisas roll som MRO-läkare innebär att han granskar positiva testresultat för att säkerställa att provtagningen har utförts korrekt. Om en anställd kan uppvisa ett giltigt recept för en medicin som förklarar det positiva resultatet, görs en bedömning.

Om ingen laglig förklaring kan presenteras, kontaktas arbetsgivaren. Kriisa understryker att konfrontationen kan vara svår, men att alla parter i slutändan gynnas av att hantera situationen. Prodias årliga rapport sammanställer resultaten från arbetsplatstesterna. Den senaste rapporten visar att THC (cannabis), amfetamin, kokain och tramadol fortfarande är de vanligaste illegala substanserna som påträffas.

Rapporten indikerar också att substansbilden på arbetsplatser är i ständig förändring, med nya och mindre kända droger som dyker upp i testresultaten. Kriisa framhåller att utbudet av substanser är brett och föränderligt, och att många tester endast fokuserar på de traditionella drogerna. Detta innebär en risk att missa en betydande del av missbruket. Därför är det avgörande att genomföra breda tester för att upptäcka missbruk i ett tidigt skede.

Livsmedelsföretaget Dafgårds är ett av de företag som samarbetar med Prodia för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Genom drogtestning kan Dafgårds arbeta förebyggande och identifiera situationer där anställda kan behöva stöd. Magnus Fors, HR-partner på Dafgårds, lyfter fram Prodias värdefulla kompetens, inklusive utbildning och vägledning av chefer. Han betonar att Prodias tillgänglighet och kunnande har varit ett stort stöd i deras arbete.

Företag som investerar i drogtestning visar ett tydligt engagemang för sina anställdas välbefinnande och en säker arbetsplats. Det handlar inte bara om att upptäcka missbruk, utan också om att erbjuda hjälp och stöd till de som behöver det. En proaktiv inställning till drogfrågan kan bidra till att minska riskerna och skapa en mer produktiv och hälsosam arbetsmiljö. Genom att testa brett och vara uppmärksamma på förändringar i substansbilden kan arbetsgivare ligga steget före och skydda sina anställda och sin verksamhet.

Det är viktigt att komma ihåg att drogtestning är ett verktyg, och att det bör kombineras med andra förebyggande åtgärder, såsom utbildning och tydliga riktlinjer





