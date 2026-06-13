52:a Postrodden utspelades under sol och halvvind över Ålands hav

Den historiska Postrodden, där deltagare i tidstypiska kläder och båtar tävlar över Ålands hav, ägde rum under strålande väder. Tävlingen minns de postrotebönder som förlorade livet på den farliga sjövägen mellan Sverige och Åland.

Den 52:e upplagan av den historiska Postrodden ägt rum under strålande väderförhållanden med sol och lätt halvvind. Längs bryggorna i Grisslehamn låg en samling tidstypiska träbåtar, där både nya och erfarna besättningar förberedde sig för en färd som skulle ta ungefär fyra timmar över Ålands hav.

Redan 45 minuter före starten samlades nyfikna åskådare för att bevittna evenemanget. Dagens tävling lockar frivilliga deltagare, men historiskt sett var det en plikt för de så kallade postrotarna mellan 1638 och 1895. Lars Nylén,或dförande för Postrotekommittén, berättar att istället för soldatplikt tilldelades bönder från Väddö och Eckerö uppdraget att transportera post över havet, oavsett väder eller årstid. Många förlorade livet på den farliga resan, och tävlingen ägnas till deras minne.

En av deltagarna, Sven Myhrberg, roddare på båten Doris af Gräsö, färdigställde sitt båt inför starten. Besättningen var osäker på exakt hur lång tid färden skulle ta, beroende på vind- och väderförhållanden. Förra årets tid var fyra och en halv timme, men han förväntade sig att det skulle gå lite snabbare den här gången. Besättningen klädde sig i 1800-talsdräkt och båten var en trogen rekonstruktion av en tidigare båttyp.

Att hålla sig till historisk autenticitet är en viktig bedömningsgrund när jury utser en vinnare. Även Axel Gustàv, som roddar på Videkisse, en Mellanöka från Ingmarsö byggd i furu, strävade efter tidstypisk åtföljd, även om hans båt i sig är nyare än den ser ut. Peter Gisel-Ekdal, vd för PostNord Sverige, var på plats och höll ett tal tillägnat de postrotebönder som omkom på den öppna havet mellan Grisslehamn och Åland.

Tävlingen fortsätter att vara en hyllning till dessa modiga män och deras arv. Deltagarna har satte stort engagemang i att bevara historien genom sina återframställningar av båtar, kläder och tekniska lösningar från förflutna tider. Det är en kombination av idrott, historia och minneslikning som lockar både deltagare och åskådare varje år





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Postrodden Åland Historisk Tävling Postbåtar Grisslehamn

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