53-åriga döms för mord på 79-åriga mor i isolerat Västmanlandshem

En 53-årig kvinna har dömts till livstids fängelse för att ha mördad sin 79-åriga mor i en lägenhet i Västmanland. De levde isolerat och hade lite kontakt med omvärlden. Dottern påstods ha skadat modern och sedan låtsas att en okänd gått in i lägenheten, men tingsrätten finden inte den förklaringen trovärdig. Kvinnan hade flera blåmärken på händerna, och utredningen visade på ett liv med extremt fåsociala kontakter och begränsade finansiella transaktioner.

En 53-årig kvinna har dömts till livstids fängelse för mordet på sin 79-åriga mor. De båda kvinnorna levde ett isolerat liv tillsammans i en lägenhet i Västmanland , och hade minimal kontakt med omvärlden.

I januari hittades mamman livlös på sovrumsgolvet med intryckt bröstkorg och allvarliga hals skador. Dottern, som var densom hittade kroppen, påstod att en okänd skulle ha invaderat lägenheten under tiden hon var ute för att kasta sopor. Hon pådrog dock att sopstationen var stängd då hon återvände hem. Det fanns inga tecken på intrång och polis konstaterade snart att dödsfallet inte var en olycka.

Dottern hade flera blåmärken på händerna, vilket befästes av polisens bilddokumentation. Grannen som kallades på berättade att dottern inte verkade stressad eller panikslagen när hon kontaktade honom, och det tog flera timmar innan larm slogs. Under tiden försökte hon ange själv med livräddande åtgärder, men det var försent. Tingsrätten ansåg det osannolikt att en utomstående skulle ha kunnat ta sig in i den låsta lägenheten.

Dessutom hade kvinnorna bråkat samma dag, enligt dotterns egna utsagor. Vidare påvisade rättspsykiatrisk undersökning att kvinnan led av en psykisk störning, men den bedömdes inte vara allvarlig. Domen lyder att gärningen var våldsam och hänsynslös, riktad mot en äldre och försvagad person i hennes hem, utförd av en närstående som var beroende av för att klara dagliga livet. Chefsrådmannen Thomas Lindstam beskriver det som en fruktansvärd handling som kräver långt fängelse.

Ekonomiskt levde kvinnorna på omkring sex till tio tusen kronor i kontantuttag per månad, trots att de tillsammans hade drygt 1,6 miljoner kronor på banken. Den enda inkomsten var mammans pension. Fakturor som hyran betalades via disk på banken, vilket indikerar ett liv av störd kommunikation med omvärlden. Mobiltelefonen låg oftast urladdad i ett klädskåp på grund av mammans rädsla för att batteriet skulle explodera.

Denna isolering har varit en central del i utredningen, eftersom det begränsade antalet möjliga gärningsmän och gjorde det svårt för omvärlden att uppmärksamma vad som hände. Kvinnorna hade haft väldigt lite kontakt med andra över åratal. Nu har domstolen avkunnat sin dom, och dottern ska spendera resten av sitt liv i fängelse. Fallet har väckt stor uppmärksamhet på grund av den brutala våldshandlingen och det mycket begränsade sociala nätverket kring de båda kvinnorna.

Det är ett alarmuppgörande exempel på hur isolation kan skapa situationer där misshandel inte upptäcks tidigt. Modern var helt beroende av sin dotter för dagliga omhändertaganden, vilket gör uppgörande särskilt smärtlig. Rättegången har lagt fram en bild av ett liv av avsidesboende, ekonomisk försiktighet och ett djupt missbruksförhållande som kulminerade i mord. Samhället måste nu förhålla sig till hur sådana här tragedier kan förhindras i framtiden, särskilt bland äldre som lever isolerat





