59-årigeXPilotAnklagas för Bedrägeri efter att ha flugit utan Licens

En 59-årig man som var kapten för nästan 900 flygningar med Air Canada har gripits efter att ha funnits utan den obligatoriska pilotlicensen. Myndigheter anklagar honom för bedrägeri och flera andra brott, och pekar på att hans identitetshandlingar var förfalskade. Trots att han påstods ha högt flygkompetens säger experter att både flygbolaget och tillsynsmyndigheterna bör kritiseras för att ha missat rutinkontroller som kunnat förhindra situationen.

Geoff Wall var deltidsanställd vid Georgian College, enligt skolans talesperson Philip Scheirich. Kaptenen är den pilot som har det yttersta ansvaret för flygningen, besättningen och passagerarna.

Geoff Wall, 59, var kapten för omkring 900 Air Canada-flygningar mellan 2009 och 2025 innan han gick i pension förra året. Wall saknade dock en flygpilotlicens från den federala tillsynsmyndigheten Transport Canada vilket krävs för att flyga som kapten, enligt kanadensiska myndigheter. Wall har gripits och han anklagas för bedrägeri och flera andra brott. Utredningen visade att Walls id-handlingar under tiden som Air Canada-pilot var förfalskade, enligt Chad Michell vid polisen.

Wall var inte kvalificerad att ansvara för säkerheten för hundratals intet ont anande Air Canada-passagerare, enligt myndigheterna. Det är som en läkare med licens att utöva allmänmedicin utförde hjärnkirurgi på sin mottagning, säger Nick Milinovich vid polisen. Air Canada hävdade i ett uttalande att passagerarnas säkerhet inte äventyrades av Walls handlingar eftersom han visat en hög kompetensnivå för att säkert framföra stora flygplan.

John Gradek, universitetslektor i flygledning vid McGill University, menade att både Transport Canada och Air Canada bör ställas till svars för bristande rutinkontroller vilket medförde att Wall kunde flyga trots att han inte hade rätt licens. Geoff Wall var en mångårig Air Canada-pilot. Geoff Wall var deltidsanställd vid Georgian College, enligt skolans talesperson Philip Scheirich





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Pilot Licens Air Canada Bedrägeri Transport Canada

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