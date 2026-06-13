64 år sedan Stanley Kubricks Lolita hade premiär

Den kontroversiella filmen Lolita har blivit en klassiker inom filmbranschen och ett exempel på hur Stanley Kubrick hanterade censuren under sin karriär.

Stanley Kubrick har cementerat sin ställning som en av tidernas största regissörer, tack vare filmer som År 2001 - ett rymdäventyr från 1968 och A Clockwork Orange från 1971.

Några år dessförinnan gjorde han sig redo att regissera sin fjärde film efter kassasuccén Spartacus från 1960. Censuren rådde fortfarande i Hollywood och satte hårda gränser för vad som fick synas på film. Hans vilja att adaptera Vladimir Nabokovs kontroversiella roman Lolita ansågs därför vara befängd. Romanen följer en medelålders Humbert Humbert som får upp ögonen för en 12-årig flicka.

För att kunna vara nära henne gifter han sig med hennes mamma. Det var svårt att finansiera projektet på hemmaplan, dels på grund av den rådande censuren, dels på påtryckningar från den katolska moralorganisationen National Legion of Decency. Produktionen flyttades därför till England. De erotiska elementen från romanen tonades ned och ersattes av anspelningar.

Kubrick medgav att detta är det enda han ångrar med filmatiseringen. James Mason och 13-åringen Sue Lyon fick huvudrollerna och den sistnämnde belönades med en särskild Golden Globe för lovande nya stjärnor. Vid Oscarsgalan 1963 nominerades filmen till priset för bästa manus efter förlaga. Idag är det 64 år sedan Lolita hade premiär, och filmen går att hyra på YouTube, Google Play Filmer, Amazon Prime och Viaplay.

Det är en av Kubricks mest kontroversiella filmer och ett exempel på hur han hanterade censuren under sin karriär. Han var en av de mest inflytelserika regissörerna i Hollywood och hans filmer har blivit klassiker inom filmbranschen. Lolita är en av hans mest kända filmer och en av de mest kontroversiella. Den har blivit en del av filmhistorien och ett exempel på hur Kubrick hanterade censuren under sin karriär.

Han var en av de mest inflytelserika regissörerna i Hollywood och hans filmer har blivit klassiker inom filmbranschen. Lolita är en av hans mest kända filmer och en av de mest kontroversiella. Den har blivit en del av filmhistorien och ett exempel på hur Kubrick hanterade censuren under sin karriär. Han var en av de mest inflytelserika regissörerna i Hollywood och hans filmer har blivit klassiker inom filmbranschen.

Lolita är en av hans mest kända filmer och en av de mest kontroversiella. Den har blivit en del av filmhistorien och ett exempel på hur Kubrick hanterade censuren under sin karriär.





moviezine / 🏆 9. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stanley Kubrick Lolita Filmhistoria Censur Hollywood

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Apples hyllade spionserie återvänder med säsong 6 i höstDen prisbelönta ”Slow Horses” – som under åren hyllats som en av tv-världens främsta spionthrillers. – återvänder i höst. Gary Oldman återvänder i huvudrollen som den excentriske MI5-veteranen Jackson Lamb, ledare för den udda skaran agenter på Slough House – den ökända avdelningen dit underrättelseofficerare skickas när deras karriärer gått i stå.

Read more »

Ishockey: William Karlsson skadad när Vegas förlorade mot CarolinaVegas Golden Knights är i brygga. Laget förlorade den femte Stanley Cup-finalen mot Carolina Hurricanes – och fick dessutom se William Karlsson lämna skadad.

Read more »

Carolina vann mot Vegas - kopplat grepp om Stanley Cup-bucklanRALEIGH. Vegas-riddarna är i trubbel. De hotas av undergång i Stanley Cup-finalen efter en ny förlust mot rekordveteranen Jordan Staals Carolina i natt – och d

Read more »

Kamilla Halid i Madonna-musikvideo: "Här är den oväntade linbane-scenen"Popdrottningen Madonna gjorde i veckan comeback med nya musikvideon "Confessions 2 – The film", som har visats över 2,3 miljoner gånger sen i måndags. I den nästan 14 minuter långa filmen syns den svenska dansaren Kamilla Halid.Se Kamilla Halid i Madonnas musikvideo och hör om den oväntade linbane-scenen i klippet.på flera håll, inte minst för den stjärnspäckade rollistan. I klubbmiljö dansar och sjunger Madonna tillsammans med kända ansikten som artisten Sabrina Carpenter, skådespelaren Benedict Cumberbatch och fotbollsspelaren João Pedro. För regin står Londonduon TORSO och koreografin är signerad belgisk-franske Damien Jalet, som också ligger bakom Yung Leans uppmärksammade

Read more »