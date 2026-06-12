70-årig företagare utpressad på över 25 miljoner - fem personer åtalade

En 70-årig företagarepressades på mer än 25 miljoner kronor under ett års tid av en 31-årig man. Ytterligare fyra personer är åtalade för att ha hjälpt till med att flytta pengarna genom att låna ut konton och bolag. Trots många misstänka transaktioner stoppade inte bankerna flödet. Fallet är nu på gång i Attunda tingsrätt och belyser sårbarheter kring företagskonton och penningtvätt.

En företagare på 70 år utsattes för omfattande utpressning under mer än ett år. En 31-årig man åtalas för att ha pressat ut totalt 25,6 miljoner kronor från företagaren.

Ytterligare fyra personer är åtalade för att ha bidragit genom att låna ut konton och bolag som användes för att flytta pengarna. Betalningarna skedde från både privata och företagskonton till ett antal aktiebolag som omedelbart vidarebefordrade summor, ibland till utlandet. Bankerna hindrade inte flödet trots många ovanliga transaktioner. Handelsbanken ställde vissa frågor men fick lugnande svar som påstods vara legitima affärer.

Fallet belyser en känd sårbarhet: företagskonton är lättare att missbruka för penningtvätt än privatkonton. Trots finanspolisens varningar var andelen penningtvätt via företagskonton låg 2025. SEB frös ett av mottagarbolagens konton efter att det inte svarade på frågor om kundkännedom. Polisen kunde då spåra cirka 700 000 kronor tillbaka till företagaren.

Trots en husrannsakan hos den huvudåtalade 2025 upptäcktes inte ett senast skickat hotmeddelande och ut pressningen kunde fortsätta. Åklagaren menar att resursbrist kan hindra att parallella brott upptäcks. Offer tror han blev utsatt efter att ha klickat på komprometterande material online. Huvudåtalad förnekar alla brott. Fallet är nu under rättegång i Attunda tingsrätt





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