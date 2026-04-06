A-traktorer tar hemmasittare till skolan: Nya greppet mot skolfrånvaro i Arvidsjaur

I Arvidsjaur lanseras ett innovativt projekt där A-traktorer används för att köra hemmasittande elever till skolan. Initiativet, kallat ”projekt epa-dunk”, syftar till att minska skolfrånvaron genom att erbjuda en mer ungdomlig och avslappnad transport. Projektet är ett svar på den ökande skolfrånvaron och ett exempel på hur kommunen tänker utanför boxen för att hitta nya, mer effektiva metoder. Nio ungdomar från fordons- och transportprogrammet deltar som chaufförer.

I Arvidsjaur kommun har ett innovativt projekt, kallat ”projekt epa-dunk”, tagit form i syfte att minska skolfrånvaro n bland tonåringar. Nio motorburna ungdomar, som går på fordons- och transportprogrammet på gymnasiet, har anmält intresse för att köra hemmasittande elever till skolan i sina A-traktorer. Initiativet, som är i sin linda, går ut på att matcha chaufförer med elever som har hög skolfrånvaro , med målet att göra det lättare och mer lockande för dem att ta sig till skolan.

Kuratorn Anna Lindblom betonar vikten av lyhördhet i matchningsprocessen för att säkerställa att eleverna känner sig bekväma och trygga. Tanken är att skapa en avslappnad och mindre kravfylld miljö än traditionella skolskjutsar, och därigenom motivera eleverna att delta i skolan. Viktor Eriksson, en av de engagerade chaufförerna, ser fram emot att erbjuda en mer ungdomlig och avslappnad transport till skolan, och tror att detta kan göra en stor skillnad för elever som annars tvekar att gå. Han tror att en A-traktor kan vara ett mindre skrämmande och mer inbjudande alternativ än traditionella metoder.\Projektet är ett svar på den ökande skolfrånvaron som observerats efter pandemin. Enligt en kartläggning från Skolverket hade 15 procent av eleverna i årskurserna F-9 en frånvaro på mellan 15 och 29 procent hösten 2023. Arvidsjaurs kommun strävar efter att hitta nya, mer effektiva metoder för att hantera skolfrånvaro, och ”projekt epa-dunk” är ett exempel på detta. Initiativet är del av ett bredare arbete med skolsociala team, som stöds av statsbidrag och har implementerats i en stor del av landets kommuner. Ebba Silfverstolpe Agardh från Skolverket framhåller vikten av att sätta in stöd tidigt och utifrån en samlad bild av barnets behov. Orsakerna till skolfrånvaro är komplexa och kan vara relaterade till allt från hemförhållanden till problem i skolan. Arbetet med skolsociala team inkluderar att kartlägga problem, planera insatser och följa upp resultaten. Att skapa en stark grund för framtiden genom utbildning är något som projektet strävar efter, och den kan ha stor betydelse för enskilda elever. Anna Lindblom, som fick idén till projektet, ser detta som ett exempel på hur man kan tänka nytt och lyssna på ungdomarnas önskemål för att skapa en positiv förändring.\Viktor Eriksson och de andra ungdomarna ser fram emot att bidra till att göra en positiv skillnad för sina skolkamrater. De förstår att skolfrånvaro kan bero på en mängd olika faktorer, och de hoppas kunna erbjuda en mer avslappnad och tilltalande lösning. Projektet har fått grönt ljus från polisen, förutsatt att fordonen är lagliga och förarna har de nödvändiga tillstånden. Förarna får en ersättning per skjuts, även om eleven väljer att inte stanna hela dagen. Viktor tror att det kan vara skönt för de hemmasittande eleverna att få träffa andra ungdomar istället för att bara interagera med vuxna. Han betonar att A-traktorn kan erbjuda en känsla av frihet och flexibilitet som traditionella skolskjutsar kanske inte kan matcha. Han ser fram emot att kunna småprata eller spela musik med eleverna under färden, för att göra resan till skolan så positiv som möjligt. Tanken är att erbjuda en mer personlig och anpassad upplevelse för att hjälpa eleverna att komma till skolan och trivas där. Med detta initiativ vill Arvidsjaur visa att det finns innovativa sätt att hantera skolfrånvaro och skapa en bättre framtid för sina ungdomar. Det är ett bevis på hur lokala initiativ och kreativitet kan användas för att möta utmaningar och skapa positiva förändringar i samhället





dagensnyheter / 🏆 7. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Skolfrånvaro A-Traktor Ungdomar Arvidsjaur Skola Skolskjuts Skolsocialt Team

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

