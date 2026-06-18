Accenture-aktien rasar - AI oro pressar konsultjätten

Accentures aktie har fallit till lägsta nivån sedan 2017 efter sänkt prognos. AI-utvecklingen skapar osäkerhet kring traditionella konsultbolag. Samtidigt rapporteras om EU:s gröna obligationer som kan gynna Kina, OpenAI etablerar sig i Stockholm, Indonesien höjer räntan, drönarattack mot Moskva och Fed-besked.

Accenture har inte haft en så låg aktiekurs sedan 2017, och AI-utvecklingen pekas ut som den största orsaken. Konsultjätten föll kraftigt på börsen efter att ha sänkt sin prognos och rapporterat svagare efterfrågan än väntat.

Aktien sjönk över 15 procent i torsdagens inledande handel och nådde den lägsta nivån på sju år. Nedgången fortsätter en längre trend där bolagets börsvärde minskat från över 200 miljarder dollar efter pandemins konsultboom till omkring 82 miljarder dollar. Under det senaste kvartalet uppgick värdet av nya uppdrag till 19,3 miljarder dollar, en nedgång med 3 procent jämfört med samma period i fjol räknat i lokal valuta.

Bolaget räknar nu med att omsättningen för helåret ska öka med högst 4 procent, jämfört med den tidigare prognosen på mellan 3 och 5 procent. Oron bland investerare handlar om att företag allt mer ska kunna utföra uppgifter själva med hjälp av AI-verktyg, samtidigt som nya AI-bolag utmanar etablerade konsultjättar. Flera år av svag efterfrågan på frivilliga konsultprojekt har redan pressat branschen. Många företag håller tillbaka utgifterna trots att investeringarna i AI ökar.

Accenture framhåller dock att efterfrågan på rådgivning kring AI fortfarande är stark. För att hitta nya tillväxtområden har bolaget ökat takten i sina företagsförvärv kraftigt. Under räkenskapsåret väntas förvärvsbudgeten uppgå till 9 miljarder dollar, mer än dubbelt så mycket som ursprungligen planerats. Nyligen köpte Accenture sårbarhetsanalysföretaget runZero, säkerhetsbolaget NetRise samt en majoritetspost i Dragos, som specialiserar sig på cybersäkerhet för industriella system.

I andra nyheter: EU:s satsning på gröna obligationer riskerar att indirekt gynna kinesiska teknikbolag, vilket går emot unionens officiella strategi att minska beroendet av Kina. Samtidigt öppnar OpenAI sitt första nordiska kontor i Stockholm nästa år och pekar ut Sverige som en av sina snabbast växande marknader. Etableringen innebär att OpenAI placerar personal på plats i Sverige för första gången, med fokus på att bygga närmare relationer med svenska företag och utvecklare.

På den finansiella fronten höjer Indonesiens centralbank styrräntan för tredje gången på en månad, i kontrast till många andra centralbanker som avvaktar. I övrigt har ukrainska drönare träffat ett oljeraffinaderi i södra Moskva i den största attacken mot den ryska huvudstaden sedan krigets början. Slutligen lämnade Federal Reserves nytillträdde ordförande Kevin Warsh räntan oförändrad men betonade kampen mot inflationen med orden 'Inflation är ett val'. Dessa händelser speglar en osäker global ekonomi där teknikskiften och geopolitisk instabilitet driver marknadsrörelser.

För Accenture handlar framtiden om att navigera AI-revolutionen samtidigt som bolaget försöker stärka sin position genom förvärv och anpassning till nya efterfrågemönster





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