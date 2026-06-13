Adaejah Hodge, 20, har kommit från ingenstans efter en dopningsdom ingen kände till och har nu blivit femte snabbaste kvinna genom tiderna efter att ha vunnit semifinalen på 100 meter i USA:s collegemästerskap på 10,63.

Adaejah Hodge femte snabbaste kvinna efter dopningsdomen: En hemlig grej. Okända Adaejah Hodge , 20, har den här säsongen kommit från ingenstans efter en dopningsdom ingen kände till.

Nu är hon femte snabbaste kvinna genom tiderna efter att ha vunnit semifinalen på 100 meter i USA:s collegemästerskap på 10,63. Häromnatten chockade Ja'Kobe Tharp med att sätta världsrekord med 12,75 på 110 meter häck - också det i semifinalen i Eugene, Oregon. Nu har Adaejah Hodge slagit till med 10,63 i nära nog perfekt medvind +1,9 meter per sekund. Hon är bara 14 hundradelar efter Florence Griffith-Joyners 'omöjliga' världsrekord från 1988.

Av bara farten krossade sprintern från Brittiska jungfruöarna Sha'Carri Richardsons collegerekord på 10,75 från 2019. Berättar en leende Adaejah Hodge för FloTrack. Inte nog med att Hodge är helt okänd, hon har till den här säsongen kommit tillbaka efter en 17 månader lång dopningsavstängning för det prestationsförbättrande medlet Endurobol, något som friidrottens integritetsenhet AIU, meddelade 16 mars då straffet redan var avtjänat. Hon fick först två år men straffet sattes ner med sju månader efter att hon varit samarbetsvillig.

Hodge har inte förstått alla turer i ärendet. - De sa åt mig att inte säga någonting. Jag berättade inte ens för mitt eget nationsförbund. Det var en stor, hemlig grej.

Jag är fortfarande inte säker på varför, säger hon. Innan Hodge stängdes av var hennes personrekord 11,10. Under våren och försommaren har hon varit jämn på tider i spannet 10,77-10,90 - innan fullträffen kom i Oregon. Florence Griffith-Joyner (10,49





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Adaejah Hodge Dopningsdom Friidrott USA:S Collegemästerskap Florence Griffith-Joyner

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