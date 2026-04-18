Adam Lundgren om "Biodlaren": En djupdykning i sorg, familjerelationer och livets mening

Skådespelaren och manusförfattaren Adam Lundgren delar med sig av sina tankar kring den nya filmen "Biodlaren", där han spelar huvudrollen och debuterar som manusförfattare. Filmen, som skildrar en dysfunktionell far-dotterrelation präglad av sorg och tystnad, har gett Lundgren en möjlighet att utforska komplexa karaktärer och universella teman om livets mening och samhörighet.

Adam Lundgren , känd för sitt djupa engagemang och sin reflekterande natur, delar med sig av sina tankar kring sin senaste filmroll och sitt debut som manusförfattare i " Biodlaren ". Trots en nyligen avslutad pressturné i Värmland, som resulterade i en hemkomst dagen före intervjun, framträder Lundgren med en tydlig vilja att utforska de komplexa lager som filmen och karaktären Olof bär på.

Filmen, som utspelar sig i den idylliska men isolerade miljön Åmotfors, på gränsen mot Norge, är ett visuellt berättat drama. Den kretsar kring en dysfunktionell relation mellan en far och dotter, en dynamik som präglas av en gemensam och outtalad sorg. "Hade inte den suttit så hade inget annat spelat någon roll", betonar Lundgren, vars egna rötter sträcker sig till Skepplanda utanför Göteborg. För att bemästra den värmländska dialekten tog han hjälp av en röstcoach samt medskådespelaren Hedvig Nilsson och hennes dialektkunniga pappa. Utmaningen att levandegöra Olofs inre liv var dock av en annan magnitud. "Olof beter sig ofta hårt, men han är egentligen mjuk. Han har bara inte kunnat använda de sidorna hos sig själv", förklarar Lundgren. Samtidigt betonar han och medregissören Marcus Carlsson vikten av att undvika stereotyper. Olof skulle inte bli den typiska "ledsna machomannen från landet" med drag som alkoholism eller våldsamt beteende. Istället fokuserade de på att gestalta en person som är innesluten, oförmögen att kommunicera sina känslor – en karaktär som, trots att han är en bristfällig farsa, ändå väcker sympati hos publiken. Den enklaste aspekten av skapandeprocessen för Lundgren var att finna Olofs mörker, något han själv har en nära relation till. "Jag kan ha perioder när jag är låg och jag är lite av en dysterkvist av naturen. Jag har nära till att 'åka ner' en våning", erkänner han. Han funderar över huruvida denna förmåga att tillåta sig att må dåligt kan vara en form av självömkan, men också en befrielse från andra krav. Denna dualitet, där man både kan känna sig värdelös och tillåta sig att släppa taget, beskriver han som ett "märkligt dubbeleggat svärd". Lundgren avfärdar kategoriskt idén om en romantiserad bild av den deprimerade konstnären. Med nyblonderat hår, förbereder sig Lundgren för sin kommande roll som dansk i en brittisk HBO-serie. Hans djupa reflektioner, både över sig själv och omvärlden, genomsyrar samtalet. "Biodlaren" speglar denna introspektion genom sitt visuella berättande. Mycket av filmens budskap förmedlas inte genom dialog, utan genom skådespelarnas ansiktsuttryck och kamerans uttrycksfulla rörelser. När filmen berör livets mening, konstaterar Lundgren att dödens närvaro ger ett djup som tvingar fram frågan: Vad är det som verkligen betyder något i livet? "Hur fan ska man leva sitt liv? Hur ska man möta sig själv? Hur ska man leva i relation till sig själv och till dem man bryr sig om? Det handlar om att känna någon form av samhörighet till sig själv och andra människor", säger han. Utan denna koppling blir materiella ting meningslösa, oavsett hur tillgängliga de är. I en alltmer accelererande värld, där individen ständigt pressas att prestera mer, menar Lundgren att det är lätt att tappa bort det väsentliga. "Lycka är ju inte mätbart. Välbefinnande är inte mätbart. Konsten och kulturen skänker något som politiken inte kan göra. Det öppnar upp rum i en själv, som man kanske inte kan sätta ord på, men som kan inspirera en", resonerar han. Konst och kultur har potentialen att ge hopp och inspirera till ett levande engagemang i tillvaron, vilket är något han anser att samhället behöver. Lundgren reflekterar också över sitt politiska ställningstagande, eller snarare bristen på ett. Han överväger att lägga en blankröst eller en taktikröst, driven av en besvikelse gentemot särskilt vänsterns nuvarande riktning. Han kritiserar bristen på konsekvens i kritiken mot USA och Israel, och menar att om folkrätten ska värnas, måste den tillämpas konsekvent. Att undanta dessa nationer från kritik, när Ryssland och Kina granskas för sina handlingar, framstår som hyckleri. Lundgren menar att alternativet är att omfamna en värld där den starkaste vinner, en tanke han tydligt avvisar. Hans ögon gnistrar, vilket antyder att den tidigare nämnda tröttheten inte längre är lika påtaglig. Han föreslår skämtsamt att världsledare skulle dra nytta av meditation och psykoaktiva substanser, och särskilt lyfter han fram regeringsmedlemmar som potentiella kandidater för en sådan upplevelse, eller en MDMA-bål. Tanken bakom förslaget är att dessa substanser kan öppna upp nya perspektiv och insikter





