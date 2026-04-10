Adele Bertei: Från No Wave-scenen till en queer historieskrivning

En djupdykning i Adele Berteis liv och verk, från grundandet av pophistoriens första öppet lesbiska rockband till hennes senaste bok om No wave-rörelsen. En viktig berättelse om motstånd, queer identitet och konstnärlig frigörelse.

Hon var pionjären som grundade pophistoriens första öppet lesbiska rockband. Året var 1977 när den unga Adele Bertei anlände till New York från Cleveland, redo att omfamna stadens pulserande konst- och musikscen. Redan från första stund inleder hon ett förhållande med den då okända fotografen Nan Goldin, vilket öppnar dörrarna till en värld av underground-scener och kreativa möten.

Bertei blir snabbt en del av den pulserande natten i nedre Manhattan, en miljö som skulle forma henne som artist och människa. Hon får anställning som organist i James Chanses högljudda band The Contortions, samtidigt som hon arbetar som Brian Enos personliga assistent. Snart tar hon steget och grundar The Bloods, pophistoriens första öppet lesbiska rockband, ett statement som skulle inspirera många. \Under åren som följer når Bertei stora framgångar. Hon kontrakteras som soloartist av ett av världens största skivbolag, vilket leder till samarbeten med framstående artister som Thomas Dolby och Scritti Politti. Hon skriver musik åt stjärnor som Sheena Easton, Lydia Lunch och The Pointer Sisters, och hennes musikaliska vision sprider sig över olika genrer och konstnärliga uttryck. Men framgången kommer inte utan personliga prövningar. Bertei vittnar om en tid präglad av en cocktail av stimulanser och lugnande medel, en mörk baksida av det glamorösa artistlivet. På 1990-talet väljer hon att lämna musiken för att istället utforska filmens och litteraturens värld, och skriver böcker om bland annat Sinead O'Connor och den afro-futuristiska funktrion Labelle, samt en rad självbiografiska verk. Hennes arbete fortsätter att vara en reflektion av hennes livserfarenheter och en kritisk betraktelse av samhället.\I sin senaste bok, ”No New York: A memoir of No wave and the women who shaped the scene”, dyker Adele Bertei ned i No wave-rörelsens avantgardistiska värld. Hon skildrar en era där punk, frijazz, hiphop, funk, gatukonst, film, poesi och mode smälte samman till en explosiv blandning. Bertei, en centralgestalt i denna motkulturella rörelse, beskriver en tid då kvinnors röster ofta tystades, men där hon och andra kvinnor trotsade konventionerna. Boken framställer en queer kvinnlig blick på en tid som ofta dominerats av manliga perspektiv. Berteis bok blir en viktig motståndshandling i en tid av reaktionära strömningar, ett vattenhål av öppenhet och en påminnelse om vikten av att bevara den framåtanda som präglade No wave. Hon belyser vikten av att våga ifrågasätta normer och att stå upp för en inkluderande syn på världen. Som en parallell nämns även den brittiske historikern John Grindrods bok, ”Tales of the suburbs: LGBTQ+ lives behind net curtains”, som skildrar queera livsöden i brittiska förorter under 1900-talet, en bok som lovar att erbjuda ytterligare perspektiv på queera erfarenheter





