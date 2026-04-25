Adopterade väntar på svar – kritiserar regeringens passivitet

Utredning om oegentligheter vid adoptioner har lett till krav på ursäkt och ett nationellt resurscentrum, men regeringen har ännu inte presenterat några förslag. Adopterade och deras organisationer uttrycker frustration och oro över den långsamma handläggningen.

Den omfattande utredningen ledd av Anna Singer har avslöjat allvarliga och systematiska oegentligheter inom internationella adoptioner i Sverige. Utredningen föreslår en gradvis avveckling av internationella adoptioner, en formell ursäkt från staten till adopterade och deras familjer, samt inrättandet av ett nationellt resurscentrum för adopterade, präglat av transparens och dialog.

Trots utredningens slutsatser och de berördas starka uppmaningar har regeringen ännu inte presenterat några konkreta förslag för riksdagen, vilket skapar frustration och oro bland adopterade och deras organisationer. Adopterade och företrädare för adoptionsorganisationer uttrycker djup besvikelse över den långsamma handläggningen. Johanna Häggberg, ordförande för TAR (Transnationellt adopterades riksorganisation), betonar att det handlar om människoliv och att väntan orsakar stort lidande. Hanna Wallensteen, från Adopterade etiopiers och eritreaners förening, hoppas på väl genomarbetade förslag men understryker behovet av en tydlig tidsplan.

Även SKAN (Svenska Koreaadopterades nätverk) upplever situationen som brådskande, särskilt med tanke på att en adoption i Sydkorea nu utreds som ett brott mot mänskliga rättigheter. Trots ett ”rundabordssamtal” med berörda organisationer i vintras har ingen ytterligare information kommunicerats från regeringen. Föreningarna framhåller att ett resurscentrum är avgörande för att erbjuda adoptionsspecifikt stöd och hjälpa adopterade att hitta sina rötter. Johanna Häggberg beskriver hur hon dagligen möter adopterade som behöver professionell vård men saknar en lämplig hänvisningsplats.

Dessutom uttrycker de oro över att möjligheten till återförening med ursprungsföräldrar minskar med tiden, och att de ansvariga för övergreppen riskerar att undgå rättvisa. Anna Bohrn, talesperson för Chileadoption, misstänker att statsminister Ulf Kristerssons tidigare roll som ordförande för Adoptionscentrum påverkar regeringens agerande, och att en potentiell ursäkt medvetet förhalas. Tidigare avslöjanden om rättsosäkra adoptioner från Kina under Kristerssons ledning, samt hans tidigare motstånd mot hårdare regleringar, förstärker dessa misstankar.

Regeringen hävdar att arbetet fortsätter inom regeringskansliet och att socialtjänstministern kommer att återkomma med besked när de finns





