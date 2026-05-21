Advanced Robotics in California's Wine Industry

Sonoma County Winegrowers and six startups in the agricultural sector have collaborated to establish the world's first hub for advanced robotics in vineyards. The hub is located in Sonoma, California, near Silicon Valley, where there is a concentration of both money, technology, and forward-thinking individuals.

Roboten Mowack är på väg ut i vingården för att rensa bort en särskild typ av ogräs. Drönarna har precis landat, fullmatade med bilder som ska analyseras för att upptäcka näringsbrist och sjukdomar, samtidigt som vingårdens AI matas med information om vingårdens hälsa.

Hos Reservoir Farms i Sonoma, Kalifornien, finns världens första hub för avancerad robotteknik i vingårdar. Det är ett samarbete mellan Sonoma County Winegrowers och sex start-ups inom agrikultur. Att det sker just här, inte långt från Silicon Valley, känns högst rimligt. Här finns både pengar, teknik och framåtanda





