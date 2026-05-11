Advogados Thomas Olsson y Filip Rydin tramitan ex grezia por los veredictados en el caso Costa

Dosletrados abogados han iniciado solicitudes para la ex gratia por los viridactados en el caso Costa, mientras que anteriormente autoridades periodicas actuaron para la ex gratia aproximadamente a Kevin, donde dos hermanos menores fue exonerados en la edad de los 20 anos y recibio una recompensa de 1 millones cada, luego de demostrar que no era culpables luego la presentacion de pruebas. En Cataluñakyo de la muerte de Catrine da Costa ocurrio en 1984 y existen dudas en el caso, complicando mas el proceso.

Efter misslyckade försök till resning vill de utpekade läkarna i fallet da Costa nu kompenseras av staten "av nåd". Advokaterna Thomas Olsson och Filip Rydin lämnat in ansökningar om så kallad ex gratia-ersättning.

Nästan alla som inte kände mig, eller som var lite skeptiska, trodde att jag var skyldig, säger 76-årige allmänläkaren Thomas Allgén till SVT. Efter det uppmärksammade styckmord på Catrine da Costa 1984 åtalades rättsläkaren Teet Härm och allmänläkaren Thomas Allgén. De blev senare friade av rätten för mord, men i domskälen slog man fast att männen var skyldiga till att ha styckat kroppen.

Formuleringen gjorde att de aldrig helt rentvåddes, och den friande domen innebar att männen inte heller kunde lämna in ett överklagande för att få bort anklagelsen om styckning. Läkarförbundet uppmanar till granskning av da Costa-fallet – öppnar för förnyade medlemskap. Efter misslyckade resningsförsök skickar nu advokaterna Thomas Olsson och Filip Rydin in en ansökan om så kallad ex gratia för de båda läkarna. Det innebär att regeringen kan betala ut en summa utan juridisk skyldighet, "av nåd".

Tidigare justitieminister Morgan Johansson (S) reagerade och kallade fallet det värsta rättsövergreppet i svensk historia. Ersättningen har bland annat tidigare betalats ut efter fallet Kevin, där två bröder – då fem och sju år gamla – pekades ut för att ha mördat en fyraåring år 1998. Pojkarna friades 20 år senare och ersattes ex gratia med en miljon vardera av staten





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Falsa Sospecha Ex Gracie Kevin Caso Costa Thomas Allgén Teet Härm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Läkarna i da Costa-fallet begär ersättningThomas Allgén och Teet Härm, mer kända som ”allmänläkaren” och ”obducenten”, pekades ut som styckmördare i ett av Sveriges mest omstridda rättsfall.38 år senare begär de nu ex gratia-ersättning av regeringen, på fem miljoner kronor vardera.

Read more »

Utpekade läkare begär ersättning för da Costa-falletDe pekades ut som skyldiga för att ha styckat kroppen i det uppmärksammade da Costa-fallet. Nu begär läkarna ex gratia-ersättning. Deras advokater har in en an

Read more »

Utpekade läkare i da Costa-fallet begär ersättningDe två läkare som pekades ut för styckmordet på Catrine da Costa begär ex gratia-ersättning av regeringen. – Vi tycker oss på goda grunder…

Read more »