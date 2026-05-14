Två parlamentariker från det tyska högerpartiet AfD planerar att besöka det ekonomiska forumet i Sankt Petersburg efter en direkt inbjudan från Kreml.

Det internationella ekonomiska forumet i Sankt Petersburg , som i folkmun ofta beskrivs som Putins Davos, utgör en av de mest centrala plattformarna för den ryska presidenten Vladimir Putin att projicera makt och inflytande på den globala arenan.

Forumet är utformat för att locka till sig internationella affärsmän, politiker och diplomater för att diskutera ekonomiska möjligheter och geopolitiska strategier, men i dagens politiska klimat fungerar det främst som ett verktyg för att visa att Ryssland inte är isolerat trots omfattande internationella sanktioner. Det är i detta sammanhang som nyheten om inbjudningarna till representanter från det tyska ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland, AfD, har blivit föremål för stor uppmärksamhet och debatt.

En av Putins närmaste rådgivare, Anton Kobyakov, har skickat ut formella inbjudningar till partiet, och det har nu bekräftats genom partikällor att två parlamentariker som sitter i den tyska förbundsdagen har tackat ja till att delta. I det brev som skickades ut betonar Kobyakov vikten av ett pragmatiskt samarbete mellan de två nationerna.

Enligt brevet är målet att stärka de affärsmässiga, politiska och kulturella banden, vilket enligt den ryska sidan skulle bidra till skapandet av en mer rättvis värld och en tryggare framtid. Det faktum att Putin själv kommer att delta aktivt i forumet gör inbjudan än mer betydelsefull och signalerar en önskan från Kreml att bygga broar till politiska krafter inom EU som är kritiska till den nuvarande västorienterade politiken.

Inom AfD råder dock en komplex strategisk diskussion om hur man ska hantera relationen till Ryssland. Partiledaren Alice Weidel har under en period velat tona ned partiets öppna stöd för Putin, särskilt med blicken riktad mot kommande lokalval. Strategin bakom detta är att göra partiet mer acceptabelt för en bredare väljarkår och undvika att stämplas som en ren förlängning av ryska intressen i Tyskland.

Samtidigt finns det en stark intern motpol, särskilt i östra Tyskland där AfD har sitt starkaste fäste. I dessa regioner betraktas de nära banden till Putin inte som en belastning utan snarare som en tillgång och en symbol för motstånd mot det etablerade politiska systemet i Berlin och Bryssel. För många av dessa medlemmar finns det ingen anledning att avstå från att delta i forumet, då de ser det som en naturlig del av deras utrikespolitiska vision.

Denna splittring inom AfD speglar en större trend inom den europeiska högern, där balansen mellan nationell suveränitet och samarbeten med auktoritära regimer ständigt prövas. Att tyska parlamentariker väljer att besöka ett forum under Putins ledning mitt under en pågående internationell kris skickar starka signaler om en potentiell förskjutning i Tysklands framtida utrikespolitik om AfD skulle öka sitt inflytande. Det handlar inte bara om ekonomiska diskussioner, utan om en ideologisk positionering där man utmanar den rådande konsensusen i EU.

Deltagandet i Sankt Petersburg kan därför ses som en provokation mot den tyska regeringen och ett sätt för AfD att markera sin självständighet och sin vilja att föra en dialog med Moskva oavsett yttre press. Sammanfattningsvis visar händelsen hur Ryssland aktivt arbetar för att hitta allierade inom de europeiska demokratierna genom att rikta sig till partier som känner sig marginaliserade eller som vill utmana den nuvarande världsordningen.

För AfD blir resan till Sankt Petersburg en balansgång mellan att tillfredsställa sina kärnväljare i öst och att försöka vinna mark i resten av landet. Oavsett resultatet av lokalvalen kommer dessa kontakter att fortsätta vara en brännpunkt i den tyska politiska debatten och bidra till en ökad polarisering kring landets relation till öster





