Afv: Nettosiffrorna ökar, men rörelseförlusten minskar

Afv redovisar en ökning i nettoförlusten samtidigt som rörelseförlusten minskar. Bolaget har säkrat nya fleråriga offentliga upphandlingsgodkännanden i Italien för RefluxStop och fortsatt arbete inför en planerad USA-lansering, i väntan på FDA-godkännande.

Nettoförlusten ökade samtidigt till följd av ett svagare finansnetto. Omsättningen steg 15 procent till 0,9 miljoner euro (0,7). Rörelseförlust en minskade till -3,9 miljoner euro (-4,2).

Nettoförlusten ökade till -4,3 miljoner euro (-2,8). Resultatet per aktie uppgick till -0,06 euro (-0,05). Bolaget uppger att man under kvartalet säkrat över 1,2 miljoner euro i nya fleråriga offentliga upphandlingsgodkännanden i Italien för RefluxStop samt fortsatt arbetet inför en planerad USA-lansering, i väntan på FDA-godkännande. Bolaget skickade in sitt slutliga svar till FDA avseende PMA-ansökan för Refluxstop och nu inväntar slutförd granskningsprocess.

Vi påskyndade den kliniska valideringen, kommersiella framåtskridandet, målet att få ersättning I sjukvården och marknadsexpansionen av Refluxstop-proceduren, samt substantiellt avancerade vår FDA PMA ansökan. Dessa framsteg stärkte ytterligare vår strategiska position. Vår prioritet är USA lanseringen, beroende på FDA-godkännande, och att etablera Relfuxstop som standard behandling över världe





Bolag värderats till 11 miljarder dollar

