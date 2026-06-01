Ahmad Dakhallah lämnar Falun - klar för Nykvarn

Efter en stark säsong i IBF Falun lämnar Ahmad Dakhallah klubben av personliga skäl. Enligt uppgifter väntar en flytt till Nykvarn, som därmed gör en tung värvning inför nästa säsong.

Ryktena har varit många och nu är det officiellt: Ahmad Dakhallah lämnar IBF Falun i förtid. Forwarden, som inför säsongen 2025/26 kom från Strängnäs och skrev på ett tvåårskontrakt, har av personliga skäl bett om att få byta klubb.

IBF Falun har kommit överens med hans nya klubb om en övergång, och klubben önskar Ahmad lycka till i fortsättningen. Dakhallah, även kallad 'Dakke', har varit en viktig kugge i Faluns lagbygge men med konkurrensen från nyförvärvet Martin Rönnklint skulle hans roll på högerforwardspositionen minska. Dakhallah noterades för 35 poäng i grundserien och ytterligare åtta i slutspelet, vilket visar hans kapacitet som målskytt och playmaker.

Flytten kommer som en överraskning för många supportrar, men klubben och spelaren har enats om att en förändring är bäst för båda parter. Enligt uppgifter till Expressen väntar nu spel i Nykvarn, som därmed landar en av silly seasons tyngsta forwardsvärvningar. Även AIK har haft diskussioner med Dakhallah, men Nykvarn har dragit det längsta strået. Klubben har hintat på sina sociala medier om en silly season-nyhet klockan 18.08 under måndagen, och allt pekar mot att Dakhallah presenteras då.

Nykvarn har varit aktiva på transfermarknaden och redan värvat en finsk och två schweiziska stjärnor, vilket stärker lagets aktier inför kommande säsong. Dakhallah, som är fostrad i Södertälje-innebandyn, har även två säsonger i Nykvarns lokalrival Strängnäs bakom sig. Hans erfarenhet och poängstarkt spel kan bli avgörande för Nykvarn, som haft två raka kvartsfinaluttåg och nu satsar mot högre höjder. För Falun innebär förlusten av Dakhallah att man får omstrukturera laget.

Med Rönnklints intåg och nu Dakkes avgång frigörs speltid för andra forwards. Klubben har redan visat prov på en stark silly season och kommer sannolikt att agera på marknaden för att fylla luckan. Samtidigt är Dakhallahs flytt ett bevis på den rörlighet som råder inom svensk innebandy, där spelare av personliga skäl väljer att byta miljö. För Nykvarn är värvningen en signal om att man menar allvar med att utmana topplagen.

Med en stark trupp och en beprövad målskytt i Dakhallah kan nästa säsong bli spännande att följa. Supportrarna i Nykvarn väntar med spänning på den officiella presentationen, och förhoppningarna är höga att Dakke ska fortsätta leverera poäng i sin nya klubb





