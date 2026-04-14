Företag måste anpassa sig till den snabba utvecklingen av AI-agenter, som går från enkla chattverktyg till att utföra komplexa uppgifter. Denna utveckling kräver en ökad fokus på säkerhet, kontroll och riskhantering för att undvika dataläckage, felaktiga beslut och andra negativa konsekvenser. Artikeln belyser vikten av att implementera AI på ett ansvarsfullt sätt och ta ett helhetsgrepp för att maximera affärsvärdet.

AI-agenter utvecklas snabbt från chattverktyg till att agera och utföra uppgifter i digitala miljöer, vilket kräver ökad kontroll och säkerhet från företag och deras leverantörer. Dessa agenter får tillgång till mejl, dokument, kalendrar och andra arbetsverktyg, vilket effektiviserar arbetet men också introducerar nya risker. En felaktig instruktion eller manipulation av innehåll kan leda till dataläckage , felaktiga beslut och oönskade åtgärder, vilket gör det viktigt att förstå och hantera dessa risker proaktivt. Forskningsresultat från bland annat Northeastern University, Harvard University och Carnegie Mellon University har visat på sårbarheter i autonoma AI-agenter, inklusive känsliga utlämnanden, destruktiva systemåtgärder och manipulation via redigerbart innehåll. Grundproblemet ligger i hur språkmodellsbaserade system fungerar, där instruktioner och data ofta blandas i samma textflöde, vilket gör prompt injection till en central säkerhet sfråga. AI-agenter är inte bara ytterligare ett verktyg utan system med åtkomst, påverkan och handlingsförmåga, och de måste hanteras utifrån detta. NIS2 och DORA ställer tydliga krav på cyber säkerhet såtgärder och IKT-riskhantering, med ansvar som vilar på ledningen. Om en AI-agent orsakar problem kommer frågan inte att vara om modellen missförstod, utan om företaget förstod vilket mandat systemet hade fått och om risker var analyserade och kontroller fanns på plats.

Företag som implementerar AI-agenter bör börja med att kartlägga användningen, behörigheterna och kontrollerna. Detta inkluderar att definiera uppdrag, mandat och systemägare för varje agent, samt begränsa behörigheterna enligt principen om minsta möjliga åtkomst. AI kan skapa stor nytta i näringslivet, men måste införas med försiktighet och med fokus på ansvar, kontroll och mandat. Många företag fastnar i AI-piloter och punktinsatser, vilket riskerar att bli en konkurrensnackdel när AI vävs in i arbetets kärna. För att maximera värdet av AI-investeringar behöver företag implementera en helhetssyn och fokusera på en omställning av affärsmodellen snarare än att behandla AI som ett isolerat IT-projekt. Dan Sommer från dataanalysföretaget Qlik betonar vikten av att få till rätt styrmodell för att få ut så mycket värde som möjligt, och Johan Torstensson, vd för Solita Sverige, varnar för att investeringar riskerar att rinna ut i sanden om AI hanteras felaktigt. Det är viktigt att förstå att AI-agenter inte bara är smarta hjälpredor utan system som kräver lika stor uppmärksamhet och kontroll som andra affärskritiska system.

Den snabba utvecklingen av AI och dess implementering i företag kräver en tydlig förändring i hur teknologin hanteras. Många organisationer behandlar fortfarande AI som ett sidoprojekt, vilket riskerar att missa de verkliga affärsfördelarna. För att fullt ut utnyttja potentialen i AI måste företag ta ett helhetsgrepp och integrera tekniken i kärnverksamheten. Detta innebär att fokusera på en omställning av affärsmodellen och att säkerställa att det finns en lämplig styrmodell på plats. En viktig aspekt är att inte bara förlita sig på generativ AI, utan att kombinera olika typer av AI för att uppnå större lönsamhet. Risken är stor att satsningar på AI inte ger förväntat resultat om de hanteras som ett isolerat IT-projekt. För att säkerställa att investeringar ger avkastning krävs en djupare förståelse för teknologin, dess risker och hur den kan integreras på ett säkert och effektivt sätt. Detta inkluderar att kartlägga användningen av AI-agenter, begränsa behörigheter, definiera uppdrag och mandat samt säkerställa att det finns adekvata kontroller och mänsklig granskning på plats. Genom att ta ett proaktivt och holistiskt tillvägagångssätt kan företag inte bara undvika risker utan också skapa verkligt affärsvärde med hjälp av AI.





AI-Agenter Artificiell Intelligens Säkerhet Riskhantering Cybersäkerhet Dataläckage Affärsmodell Kontroll NIS2 DORA

