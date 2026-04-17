AI-användning kan underminera människors kognitiva förmågor, varnar ny studie

Forskning indikerar att överdriven användning av artificiell intelligens kan leda till en gradvis försämring av mänskligt tänkande, trots kortsiktiga prestationsförbättringar. Studien belyser vikten av hur AI används för att undvika negativa långtidseffekter på lärande och självförtroende.

En gradvis försämring av de kognitiva förmågorna. Det är så forskare beskriver AI:s potentiella effekt på tänkandet i en ny, uppmärksammad studie som väcker viktiga frågor om vår framtida relation till artificiell intelligens.

Denna banbrytande forskning, genomförd av en samlad expertgrupp från framstående universitet i USA och Storbritannien, kastar ett nytt ljus över de långsiktiga konsekvenserna av att integrera AI allt djupare i våra dagliga liv och arbetsflöden. Studien, som omfattade över 1 200 deltagare genom en serie noggrant utformade experiment, visar en oroande trend: medan användningen av AI initialt kan leda till förbättrade prestationer och effektivitet, finns det en risk för en gradvis erosion av grundläggande kognitiva färdigheter när tekniken väl är på plats.

När deltagarna i studien förlitade sig på AI för att lösa komplexa uppgifter observerades en initial ökning av produktiviteten. Denna effektivitet visade sig dock vara flyktig. När AI-stödet plötsligt avlägsnades, upplevde deltagarna en markant försämring av sina resultat jämfört med en kontrollgrupp som inte haft tillgång till tekniken. Detta tyder på att det inte bara är en fråga om att lära sig använda nya verktyg, utan att den ständiga tillgången till AI kan minska behovet av att självständigt tillämpa och utveckla problemlösningsstrategier. Dessutom observerades en märkbar minskning av motivationen att fortsätta arbeta med utmanande uppgifter när den omedelbara lösningen inte längre stod till buds. Denna minskade drivkraft kan ha djupgående konsekvenser för individers vilja att engagera sig i lärandeprocesser som kräver ansträngning och uthållighet.

Denna fenomenala utveckling begränsades inte enbart till specifika uppgifter eller domäner. Liknande mönster av kognitiv nedgång observerades i uppföljande tester som sträckte sig över olika typer av kognitiva aktiviteter, inklusive läsförståelse och logiskt resonemang. Detta understryker att effekten av överdriven AI-användning potentiellt kan vara systemisk och påverka en bredd av intellektuella förmågor. På sikt riskerar detta att skapa en generation där individers förmåga att lära sig nytt material, anpassa sig till nya situationer och utveckla kritiskt tänkande kan komma att hämmas. Det kan också leda till en minskad tilltro till den egna förmågan att lösa problem utan externt stöd, vilket i sin tur kan underminera självkänslan och den personliga utvecklingen. Forskarna liknar denna process vid en gradvis ackumulering av små, knappt märkbara förändringar som över tid leder till konsekvenser som blir svåra att åtgärda. Förståelsen för hur AI integreras och används blir därför avgörande för att mildra dessa potentiella negativa effekter.

Studien lyfter fram en viktig nyans: hur AI används spelar en avgörande roll för dess inverkan. Deltagare som använde AI-verktyg för att erhålla ledtrådar, förklaringar eller för att förstå komplexa koncept visade sig vara mer motståndskraftiga när stödet drogs tillbaka, jämfört med dem som enbart efterfrågade färdiga, omedelbara svar. Detta indikerar att en konstruktiv användning av AI, där den fungerar som ett komplement snarare än en ersättning för eget tänkande, kan vara nyckeln till att bevara och till och med förbättra kognitiva förmågor. Farhågorna kring utbildningssektorn är särskilt påtagliga. Om elever i stor utsträckning förlitar sig på AI för att lösa sina skoluppgifter, finns det en reell risk att framtidens generationer kan utveckla en svagare problemlösningsförmåga och en reducerad tilltro till sin egen intellektuella kapacitet. Detta är en utmaning som samhället och utbildningsinstitutioner måste adressera proaktivt genom att främja en ansvarsfull och medveten användning av AI, där tekniken används för att förstärka, inte ersätta, mänskligt lärande och kritiskt tänkande.

Utöver de kognitiva aspekterna belyser studien en bredare diskussion om AI:s ekonomiska och samhälleliga implikationer, där den potentiella föråldringen av AI-relaterad hårdvara och den osäkra lönsamheten i den snabbt växande AI-ekonomin också framhålls som viktiga faktorer att beakta





