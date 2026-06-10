Lunar, en utmanande bank, har avslutat 80% av kundsessionerna utan mänsklig handläggning och får högre kundnöjdhet. De har en lösning som fungerar i praktiken och AI-systemet använder en uppdaterad kunskapsbas.

Hos utmanarbanken Lunar avslutas 80 procent av kundsessionerna utan mänsklig handläggning – och får högre betyg. Medan många banker fortfarande experimenterar med chattbotar som frustrerar kunderna, menar Lunar att de redan har en lösning som fungerar i praktiken.

Av dessa får 70 procent högsta betyg i kundnöjdhet i bankens egna mätningar. Enligt teknikchefen tränar Lunar inte egna modeller, utan lägger i stället resurser på att kontinuerligt uppdatera den kunskapsbas som AI-systemet använder. Det gör att svaren blir mer korrekta och enhetliga. En framgångsfaktor att Lunarbanken är en ung bank som kunnat bygga alla system på en modern teknisk plattform.

Det gör det betydligt lättare att integrera AI i kärnverksamheten. Trots att AI löser en stor del av kundärendena betonar Jensen att tekniken inte får agera autonomt. Vid alla kritiska moment krävs mänsklig kontroll. Enligt Jensen arbetar Lunar samtidigt kontinuerligt med att förbättra träffsäkerheten i systemen för att minska risken att kunder felaktigt fastnar i kontroller eller utredningar.

Jensen menar att utvecklingen inte stannar vid kundsupport. Lunar arbetar också med det som han beskriver som en framtid där AI-agenter kan agera på kundens uppdrag. Tanken är att kunder ska kunna ge digitala assistenter begränsade befogenheter att exempelvis hantera betalningar eller administrera vardagliga bankärenden. Kundernas beteende förändras, enligt Jensen, med den nya tekniken.

Allt fler slipper gärna kontakten med banken i vardagliga renen. Det är bekvämt att i stället låta digitala verktyg hantera det praktiska. Han menar att Lunar försöker möta den utvecklingen genom att låta AI ta hand om det som är repetitivt, medan människor hanterar det som kräver bedömning. Jensen ser inte AI som ett sätt att ersätta personal, utan som ett sätt att frigöra tid.

När de enklare frågorna hanteras automatiskt kan handläggarna fokusera på mer komplexa ärenden där mänsklig bedömning gör störst skillnad. Ansvaret ligger kvar hos banken. En central fråga i takt med att AI får en större roll i finanssektorn är vem som bär ansvaret när tekniken gör fel. Enligt Jensen ligger ansvaret kvar hos banken när AI används i interna processer.

Därför krävs både kontrollmekanismer, övervakning och mänsklig tillsyn. När externa AI-agenter används av kunderna själva blir ansvarsfördelningen mer komplex. Banken måste då sätta tydliga gränser för vad tekniken får göra, samtidigt som kunden själv väljer vilka befogenheter som ges till agenten. Jensen beskriver den nuvarande användningen av AI som ett första steg i en större omställning av banksektorn.

Lunar arbetar löpande med att förbättra kunskapsbasen och utvärdera var AI kan användas utan att tumma på säkerhet eller regelverk. Samtidigt menar han att framtidens bankrelation i allt högre grad kommer att präglas av automatisering, där kunder använder AI-baserade verktyg för att hantera delar av sin ekonomi. EU-kommissionen presenterade på tisdagen ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, det 21:a sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes i februari 2022.

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