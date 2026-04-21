Helsing öppnar kontor i Stockholm för att leda sin nordiska verksamhet inom AI för försvarssektorn, med målet att stärka Sveriges och regionens säkerhetskapacitet.

Det tyska försvar s- och teknikföretaget Helsing , som har rönt stor uppmärksamhet för sin inriktning på artificiell intelligens inom försvar ssektorn, tar nu ett betydande strategiskt kliv in på den svenska marknaden. Genom att etablera ett nytt kontor i centrala Stockholm markerar företaget en tydlig ambition att bli en nyckelspelare i den nordiska försvar sindustrin.

Helsing, där Spotify-grundaren Daniel Ek innehar rollen som styrelseordförande och även agerar som en av de tyngsta finansiella investerarna, ser Sverige som en naturlig bas för sin fortsatta expansion i norra Europa. Detta beslut kommer vid en tidpunkt då det säkerhetspolitiska läget i Östersjöregionen och Arktis har förändrats i grunden, vilket ställer högre krav än någonsin på teknisk innovation och snabb leveransförmåga inom försvarsområdet. Det nya kontoret i Stockholm är inte bara tänkt som en lokal representation, utan ska fungera som det operativa centrumet för hela Helsings nordiska verksamhet. Fokusområdena inkluderar mjukvaruutveckling baserad på avancerad AI, fördjupade partnerskap med svenska försvarsmyndigheter samt utvecklingen av suveräna försvarskapaciteter som ska stärka Sveriges och närområdets motståndskraft. Företaget betonar vikten av att bygga en robust försörjningstrygghet, där tillgången till den senaste teknologin måste ske snabbt för att möta moderna hotbilder. I pressmeddelandet understryker man att närvaron i Sverige är en direkt respons på behovet av att säkra teknologisk dominans i en osäker omvärld. Detta steg ses som en integrerad del i att knyta ihop försvarsförmågan hos de allierade i regionen och säkerställa att nordiska intressen skyddas av den mest effektiva tekniska utrustningen. Helsing är ingalunda en ny bekantskap för den svenska försvarssektorn. Redan innan etableringen i Stockholm har företaget haft ett framgångsrikt samarbete med Försvarets materielverk (FMV) samt med den svenska försvarsjätten Saab. Ett av de mest uppmärksammade projekten är samarbetet kring Project Beyond, där Helsings egen AI-plattform Centaur har integrerats och testats ombord på stridsflygplanet Gripen E. Denna typ av tekniska integrationer visar på Helsings förmåga att kombinera mjukvaruintelligens med komplexa hårdvarusystem, något som anses vara avgörande för framtidens krigföring. Med huvudkontor i München och befintliga nav i städer som Berlin, London och Paris, innebär etableringen i Stockholm att Helsing nu skapar ett nätverk som sträcker sig över hela kontinenten. Satsningen i Sverige förväntas skapa nya arbetstillfällen för högutbildade ingenjörer och experter inom AI och systemutveckling, vilket ytterligare befäster Sveriges position som en viktig knutpunkt för internationell försvarsinnovation. Det råder ingen tvekan om att Helsings intåg i Sverige kommer att påverka dynamiken inom försvarsindustrin och sätta ytterligare fart på den digitala transformationen av den svenska försvarsförmågan under kommande år





