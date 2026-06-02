AI-boomen driver upp datorpriserna - brist på minne pressar företag

Efterfrågan på AI-infrastruktur leder till prishöjningar på DDR5-minnen och förändrade inköpsvillkor för företag. Dustins experter varnar för att priserna kan justeras med upp till 20 procent på några dagar.

AI-lösningar som Microsoft Copilot effektiviserar arbetsprocesser i många företag. Uppgifter som tidigare tog timmar kan nu automatiseras. Samtidigt kräver utvecklingen enorm datakapacitet. För att träna och driva AI-modeller bygger techbolag ut datacenter i snabb takt, och konkurrerar globalt om samma komponenter.

Konsekvensen blir att resurser omfördelas bort från traditionell IT, vilket slår direkt mot företags möjligheter att köpa datorer, både vad gäller tillgång och pris. Vi ser just nu den största prisstegringen som jag har upplevt under mina 30 år i branschen, säger Tomas Gate, inköpsansvarig på Dustin Group. Det är framförallt DDR5-minnen som snabbt har blivit en bristvara. Tillverkarna går att räkna på ena handens fingrar och dessa prioriterar att sälja till AI-aktörer med stora volymer.

Redan i januari fick vi signaler från tillverkare om att minnespriserna hade femdubblats jämfört med december, säger Mathias Isaksson, produktchef för klienter på Dustin Group. Minne är en kritisk komponent i varje dator, vilket gör att prisförändringar snabbt får genomslag i produkterna. Det innebär inte att datorerna blir fem gånger så dyra, men priserna går stadigt uppåt. Och det här är ingen tillfällig störning, utan ett normalläge under en längre tid framöver, enligt experterna på Dustin.

Efterfrågan på AI-infrastruktur väntas fortsätta öka. Tillgången på minneskomponenter är begränsad under det här året och det ser ut att hålla i sig även under nästa år, säger Tomas Gate. Alla sitter i samma båt, oavsett om det är kund eller leverantör. Företag som planerar att uppdatera sin datorpark behöver nu tänka om i grunden.

Konkret innebär det snabbare beslut från offert till order, längre planeringshorisonter och mindre flexibilitet vid val av modeller och konfigurationer, enligt Mathias Isaksson och Tomas Gate. Det förändrar hur man köper IT. Tidigare har många kunnat fatta beslut sent i processen och ändå få exakt det de vill ha. Men så ser det inte ut längre, säger Mathias Isaksson.

De ledande tillverkarna har genomfört flera prishöjningar på kort tid, och priserna kan justeras med upp till 20 procent på bara några dagar, fortsätter han. I dag behöver man planera för sex till tolv månader framåt och vara beredd att inte få exakt det man vill ha. Alternativet är att stå utan leverans, säger Tomas Gate. För oss är att kunna leverera prio ett.

Det löser vi genom att ha ett eget nordiskt lager vilket många andra tagit bort. Vi ser till att vi alltid har produkter tillgängliga för leverans, säger Tomas Gate. Dustins experter kan guida och tipsa företag om alternativa produkter och konfigurationer som finns på lager. Med den osäkerhet som råder just nu kan man som kund inte räkna med att få exakt den modell man är van vid.

Här har man en fördel om man är flexibel och öppen för olika tillverkare, modeller och konfigurationer. Mitt råd är att välja produkter som finns tillgängliga för snabb leverans, säger Tomas Gate. Vi har alltid jobbat tätt med tillverkarna. Det är extra viktigt nu när vi behöver planera inköp till lager redan nio månader framåt i tiden, till skillnad mot tre månader som var standard tidigare, säger han.

Det nya normalläget pressar priserna uppåt och företag kan inte alltid få exakt det de vill ha. Men med rätt planering och en rådgivande partner med eget lager står man starkare. Man har historiskt haft 30 dagar på sig att ta beslutet att lägga en order. I dag kan det handla om en vecka i bästa fall, säger Mathias Isaksson





