AI-boomen driver upp datorpriserna - nya utmaningar för företagens IT-inköp

Efterfrågan på AI-infrastruktur leder till brist på DDR5-minnen och kraftiga prishöjningar på datorer. Företag måste planera sina IT-inköp långt i förväg och vara flexibla.

Artificiell intelligens (AI) utvecklas i rasande takt och integreras alltmer i företagens vardag. Verktyg som Microsoft Copilot automatiserar arbetsuppgifter som tidigare tog timmar. Men denna revolution har en baksida: den enorma datakapacitet som krävs för att träna och driva AI-modeller.

Techbolag världen över bygger ut datacenter i rekordfart, vilket leder till en global konkurrens om samma komponenter. Konsekvensen blir en omfördelning av resurser bort från traditionell IT, vilket nu slår direkt mot företagens möjligheter att köpa datorer. Både tillgång och priser påverkas kraftigt. Vad som tidigare var en stabil marknad har blivit en utmaning.

Enligt Tomas Gate, inköpsansvarig på Dustin Group, upplever branschen den största prisstegringen på 30 år. Orsaken är främst bristen på DDR5-minnen, som är en kritisk komponent i moderna datorer. Tillverkarna är få och prioriterar stora volymer till AI-aktörer, vilket driver upp priserna. Mathias Isaksson, produktchef för klienter på Dustin Group, berättar att priserna på minnen femdubblades mellan december och januari.

Även om inte hela datorn blir fem gånger dyrare, så ökar priserna stadigt. Och detta är inte en tillfällig störning - experterna på Dustin bedömer att det nya normalläget kommer att bestå under lång tid. Företag som planerar att uppdatera sin datorpark måste tänka om i grunden. Tidigare kunde man fatta beslut sent i processen och få exakt vad man ville ha.

Nu krävs snabbare beslut från offert till order, längre planeringshorisonter och större flexibilitet i val av modeller och konfigurationer. Mathias Isaksson förklarar att ledande tillverkare genomfört flera prishöjningar på kort tid, och att priserna kan justeras med upp till 20 procent på bara några dagar. Tomas Gate rekommenderar att företag planerar för sex till tolv månader framåt och är beredda på att inte få exakt den modell de önskar. Alternativet är att riskera utebliven leverans.

Dustins strategi är att ha ett eget nordiskt lager för att säkra tillgången, vilket många andra aktörer tagit bort. Dustins experter guidar företag till alternativa produkter och konfigurationer som finns i lager. Genom att vara flexibel och öppen för olika tillverkare och modeller kan man undvika förseningar. Tomas Gate betonar vikten av att välja produkter som finns tillgängliga för snabb leverans.

Samarbetet med tillverkarna är intensivare än någonsin - inköp till lager planeras nu nio månader i förväg, jämfört med tre månader tidigare. Det nya normalläget innebär högre priser och mindre valfrihet, men med rätt planering och en rådgivande partner med eget lager kan företag stå starkare i en osäker marknad. Mathias Isaksson sammanfattar: historiskt hade man 30 dagar på sig att lägga en order. Idag kan det handla om en vecka i bästa fall.

För företag som agerar snabbt och strategiskt finns det dock möjligheter att säkra leveranser och hålla kostnaderna nere. Utmaningen är stor, men med rätt insikter och samarbete kan man navigera genom den AI-drivna komponentsbristen





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI Datorkomponenter Minnesbrist Prishöjningar IT-Inköp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Företag hävdar att de är först med självkörande bilar med AI-systemEn startup hävdar att de är först med självkörande bilar med hjälp av sitt egetutvecklade AI-system och en navigationsapp i en smartphone. Bilarna lär sig att köra medan de kör och tester pågår för närvarande runt om i Storbritannien.

Read more »

Stor efterfrågan inom AI-sökSEO-byrån Pineberry ser en stor efterfrågan inom AI-sök. Många kunder vill säkra sin synlighet i AI-sökmotorer som ChatGPT.

Read more »

Forskare: Större efterfrågan på kollektivtrafikEn halvering av priset på månadskort kommer leda till ett ökat resande inom kollektivtrafiken, säger en forskare. Men hur stor ökningen blir är svårt att säga.

Read more »

SEHED ser ljusare tider efter ökad efterfrågan och hållbarhetssatsningEfter en period av osäkerhet ser SEHED tecken på en ljusare framtid med markant ökat inflöde av offertförfrågningar under första kvartalet. Styrelseordförande Pål Wingren är försiktigt optimistisk och lyfter bolagets fokus på hållbarhet och rekrytering. SEHED har tagit in NOKON Produktion som delägare för att stärka positionen inom industriellt och hållbart byggande med en hybridsystemlösning som halverar CO2-avtrycket. Bolaget har dessutom fått ett hedersomnämnande i Årets IPO 2025.

Read more »