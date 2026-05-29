AI‑boomens press på minneskomponenter driver prisökningar och omformar IT‑inköp

Den ökade efterfrågan på AI‑infrastruktur har skapat brist på DDR5‑minnen, vilket driver kraftiga prisökningar och tvingar företag att planera IT‑inköp längre fram i tiden och vara flexibla med produktval.

Den snabba utvecklingen av AI‑drivna lösningar som Microsoft Copilot har förändrat arbetsprocesserna i många företag. Uppgifter som tidigare krävde timmar av manuellt arbete kan nu automatiseras, men den ökade efterfrågan på artificiell intelligens kräver enorm datakapacitet.

Teknologiföretag bygger därför datacenter i rasande takt och konkurrerar globalt om samma hårdvarukomponenter. Detta har lett till en omfördelning av resurser från traditionell IT‑utrustning till AI‑infrastruktur, vilket nu påverkar företagens möjlighet att köpa datorer både när det gäller tillgång och pris. Tomas Gate, inköpsansvarig på Dustin Group, beskriver den nuvarande situationen som den största prisökning han har upplevt under sina 30 år i branschen.

Speciellt DDR5‑minnen har blivit en knapp resurs, där tillverkarna prioriterar stora volymer till AI‑aktörer och därmed lämnar få kvar för traditionella PC‑köpare. I januari rapporterade Mathias Isaksson, produktchef för klienter på Dustin Group, att minnespriserna hade femdubblats jämfört med december. Eftersom minne är en kritisk komponent i varje dator får prisförändringarna snabbt genomslag i hela produktutbudet. Även om hela datorer inte blir fem gånger så dyra, stiger priserna stadigt.

Dustin menar att detta inte är en tillfällig störning utan ett nytt normalläge som förväntas bestå under en längre tid, drivet av fortsatt växande efterfrågan på AI‑infrastruktur. Tillgången på minneskomponenter är begränsad under hela detta år och ser ut att förbli så även nästa år, vilket innebär att både kunder och leverantörer befinner sig i samma pressade situation. För företag som planerar att uppdatera sin datorpark innebär detta en grundläggande omvärdering av inköpsprocessen.

Beslutsvägen från offert till order måste gå snabbare, planeringshorisonten förlängs till sex till tolv månader och flexibiliteten vid val av modeller och konfigurationer minskar. Tidigare har många kunnat fatta beslut sent i processen och ändå få exakt den utrustning de önskade, men idag kan priserna på komponenter justeras med upp till 20 % på bara några dagar. Enligt Dustin är det avgörande att ha ett eget nordiskt lager för att kunna leverera prioriterade produkter.

Företaget erbjuder råd om alternativa produkter och konfigurationer som finns på lager, och uppmuntrar kunder att vara öppna för olika leverantörer och modeller för att säkra snabb leverans. Planeringstiden för lagerbeställningar har också förlängts från tre till nio månader, vilket ytterligare understryker behovet av långsiktig strategi och en pålitlig partner i inköpsprocessen





