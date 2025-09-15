Den här veckan har varit händelserik i tech-världen, med fokus på frågor om AI-etik, konkurrenslagstiftning och Microsofts framtid inom det data-drivna landskapet.

En pojke tog tragiskt självmord efter att ha konsulterat ChatGPT, något som OpenAI-chefen Sam Altman erkänner att han funderar mycket på. Enligt Altman gör tankarna på den tragedin att han ligger vaken om nätterna. Han säger att OpenAI borde ha gjort mer för att förhindra händelsen och att frågan om AI:s etik och säkerhet är en ständig börda för honom. OpenAI har nyligen publicerat en plan för att förbättra systemet med fokus på att minska risken för skadliga effekter.

Kinas konkurrensmyndigheter hävdar efter en preliminär utredning att den världsledande amerikanska chiptillverkaren Nvidia bryter mot konkurrenslagar i Kina. Utredningen av Nvidia kommer nu att fördjupas, enligt ett uttalande. Nvidias aktie faller med nästan 3 procent i terminshandeln inför måndagens öppning på Wall Street efter beskedet. Nvidia har tidigare berättat att bolaget granskas av kinesiska myndigheter, men bristen på detaljer och den snabba nedgången i aktien har orsakat oro på marknaden.Microsoft har framgångsrikt navigerat sig ur en potentiell bötesutdelning från EU. Denna utveckling sätter punkt för en långdragen konkurrensutredning som inleddes efter klagomål från rivalen Slack. Microsoft erbjöd omfattande åtaganden gällande sin produktteams, vilket tillfredsställde EU-kommissionen. Bakgrunden till konflikten låg i Microsofts integrering av Teams i Windows och Office, vilket påstod sig skapa en ohujständig konkurrenssituation för Slack. Den här händelsen återspeglar de ständigt föränderliga reglerna för data- och techindustrin.





