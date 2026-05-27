AI-driven development: challenges and opportunities in the Swedish tech industry

The article discusses the current state of AI adoption in the Swedish tech industry, focusing on the challenges and opportunities faced by developers, consultants, and organizations. It highlights the need for a shift in mindset and culture to fully leverage AI's potential.

Tillgång till alla låsta artiklarInnehåll från Mpya Digital Kommer utvecklare att ersättas av AI? Kan ett litet team med rätt verktyg göra vad som tidigare krävde femtio personer?

Eller är frågan egentligen fel ställd från början? , konsult inom systemutveckling på IT-konsultbolaget Mpya Digital, är måttligt imponerad av den berättelsen. – Visst, det skrivs mycket om att alla vill vara agentiska. Men känslan är att antalet bolag som faktiskt har anammat det är få i nuläget, säger han.

AI är skicklig på att producera: boilerplate-kod, testgenerering och kodgranskning. Agentiska flöden tar det ännu längre och gör att agenter idag kan arbeta självständigt genom hela kodbasen. – Som utvecklare handlar mycket av arbetsuppgifterna om att navigera med AI-verktyg, kritiskt granska resultatet och hålla AI:n i schack så att den inte spårar iväg. Det är där de dagliga utmaningarna ligger, säger Niklas.

Att skriva koden har egentligen aldrig varit det svåra, menar Niklas. För honom är svaret på den existentiella frågan inte ett yrkesbyte, utan en viktförskjutning. – Konsultrollen idag handlar ännu mer om att komma in i en komplex organisation, snabbt förstå vad som faktiskt behövs istället för vad som beställs, fatta rätt arkitekturiella beslut och leverera lösningar som inte bara håller i demot, utan också i produktion om tre år, förklarar han.

Domänkunskapen och förståelsen för hur digitala produkter byggs sätts på sin spets. Men utmaningen stannar inte hos ingenjören. August Axelsson . Som konsult på Mpya Digital med erfarenhet av AI-driven utveckling är han en av drivkrafterna bakom bolagets satsning på att hjälpa kunder utforska och implementera AI i sina verksamheter.

– Mycket av AI-arbetet kapsejsar i svenska bolag idag. Problemet handlar snarare om verksamheten, ledningen och kulturen än om verktygen, säger August. Det första Mpya Digital gör hos en ny kund är att förstå var verksamheten faktiskt förlorar tid och kvalitet – innan ordet AI ens nämns. – De flesta organisationer kommer in med ett verktyg i tankarna.

Det är fel ände att börja i. Vilka beslut tas idag på fingertoppskänsla för att ingen hinner gå djupare? Var tappar ni kvalitet i sista milen? Det är de frågorna som avgör, förklarar August.

Hoppar man över den analysen landar man i det som August kallar pilothelvete: tjugo prototyper, noll i produktion och ingen mätbar effekt. – Om en kollega säger ”skapa bara en agent för det” till någon som inte vet vad det betyder, är resultatet inte effektivitet. Det är press, ångest och osäkerhet, säger han. I de föredrag August håller om AI-adoption är det just den delen som engagerar mest, och som efteråt får organisationer att höra av sig.

– När alla känner sig trygga nog att fråga, testa och säga ifrån, då kan AI faktiskt växa ett bolag på riktigt. Det är ofta inte den med AI i titeln som driver förändringen, utan den som kan stå mellan affären och tekniken och prata bådas språk, avslutar han. Mpya Digital startade i januari 2018 och har idag runt 80 konsulter i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Bolaget bygger digitala produkter och mjukvara, leder tekniska team och implementerar AI-lösningar för kunder inom alla branscher. Bolaget är byggt kring självledarskap, vilket skapar en stark gemenskap och en kultur där personlig utveckling står i centrum





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI Adoption Swedish Tech Industry Developer Challenges Consultant Insights AI-Driven Development Mpya Digital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swedish News HeadlinesA collection of Swedish news headlines and summaries, categorized and tagged with relevant keywords.

Read more »

News headlines in SwedishA collection of news articles in Swedish, including updates on a Belgian school bus accident, a traffic accident on E4, a steelworks reopening in Luleå, SAS flight issues, and a suspected murder attempt in Oxelösund.

Read more »

Swedish Women's Football Team Qualifies for 2027 FIFA Women's World Cup in BrazilThe Swedish women's football team is preparing for the 2027 FIFA Women's World Cup in Brazil. They have two matches left in their qualifying round, against Denmark on June 5 and Italy on June 9 at Gamla Ullevi. The top team will directly qualify for the World Cup, while the rest will play-off. The Swedish team has expressed confidence in their chances, stating that they have everything in their own hands. However, they face two tough opponents. The team is missing Rebecka Blomqvist and Anna Anvegård, while Anna Sandberg, who has been injured, is back in the squad.

Read more »

News headlines in SwedishA collection of Swedish news headlines covering various topics such as a woman found dead in a Norberg apartment, the upcoming FIFA World Cup, the Swedish national team, the Swedish national team's base in Dallas, Texas, the search for the former military chief Ezzedine al-Haddad, the investigation of possible economic irregularities at the Spanish Socialist Party's headquarters, the official Swedish World Cup song not being used in the TV4 trailer, and the highest life expectancy in Sweden for the first time in statistics from SCB.

Read more »