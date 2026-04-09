AI-drivna Datorer: Chippens Avgörande Roll för Framtidens IT och Säkerhet

\Resultaten från Ateas CIO Analytics-undersökning belyser AI:s snabba framsteg: organisationernas AI-mognad ökar stadigt och allt fler IT-beslutsfattare rapporterar att de aktivt strävar efter att implementera eller redan använder AI inom sina organisationer. Men vilken konkret betydelse har de underliggande chiptillverkarna och hur påverkar de prestandan hos dessa enheter när det gäller AI? AI-kapaciteten i PC:s uppstår inte enbart genom mjukvara, utan själva chippet spelar en avgörande roll: i hjärtat av dessa enheter finns en NPU (Neural Processing Unit), speciellt designad för AI-beräkningar, vilket möjliggör kraftfulla AI-funktioner direkt på enheten. Nawras Sawsou, ansvarig för Intels nordiska partnersamarbete, förklarar: Chiptillverkarna har en enorm inverkan på hela organisationens AI-beredskap och därmed påverkar de exempelvis effektivitet och produktivitet. Dessutom spelar de en viktig roll i att säkerställa informationssäkerhet och skydd, samt i att garantera verksamhetens kontinuitet och motståndskraft. AI-PC:er skapar ett mervärde särskilt inom den offentliga sektorn: inom hälso- och sjukvården skyddas patientdata bättre, inom utbildningssektorn drar man nytta av effektivare hantering och kommuner kan dra fördel av lokal beräkningskapacitet, vilket i sin tur kan minska behovet av omfattande investeringar i molntjänster. AI-PC:er som bygger på Intel vPro-plattformen och Intel Core Ultra-processorer kombinerar flera egenskaper som moderna organisationer värdesätter: AI-funktionerna möjliggör effektivt arbete och stöder exempelvis hybridarbete. Användarupplevelsen i AI-enheter är i toppklass, enligt Sawsou. AI-PC:er som drivs av avancerade chip underlättar och snabbar upp arbetet på en mängd olika sätt: olika AI-funktioner möjliggör exempelvis effektiv hantering av stora datamängder och fungerar även om nätverksanslutningen skulle brytas. Chiptillverkarna optimerar energianvändningen, vilket förlänger batteritiden och säkerställer att enheten fungerar problemfritt även vid krävande uppgifter. \Chippen förbättrar säkerheten och ökar resiliensen. Cyberhot är en ständig risk för varje organisation. Enligt Sawsou är säkerhet en integrerad egenskap i Intel vPro-plattformen, vilket ger enheten ett starkt skydd redan från start. Chippet utnyttjar AI och maskininlärning för att förutse och identifiera hot och avvikande beteende. Och eftersom AI redan finns på enheten behöver känslig data inte skickas till molnet, vilket gör den säkrare, säger Sawsou. Chip förbättrar också verksamhetens kontinuitet och resiliens: med hjälp av chip blir enhetshantering enklare, vilket gör det lätt och snabbt att reagera på problemsituationer. När AI-beräkning kan utföras direkt på enheten krävs inte alltid dyra molninvesteringar. AI-PC med kraftfulla chip är ett framtidssäkert val som möjliggör flexibel anpassning till förändringar i verksamheten och affärsmiljön, sammanfattar Sawsou. Hos Atea eShop erbjuds it-lösningar och it-produkter speciellt utformade för företag. Säkerhet och sekretess är i fokus när välfärden digitaliseras, vilket gör att dessa aspekter är av yttersta vikt i den fortsatta utvecklingen





