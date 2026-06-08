AI-drivna datorer förändrar arbetsplatsen: Nya krav på hårdvara och produktivitet

Artificiell intelligens blir alltmer en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen, inte bara genom chattbottar utan i hela vår digitala verktygslåda. Denna utveckling sätter nya krav på datorernas hårdvara och påverkar produktiviteten avsevärt. Artikeln utforskar hur moderna AI-funktioner integreras i arbetsdatorer, vilken roll specialiserade processorer som NPU och GPU spelar, och företagens behov av att uppdatera sin datorpark för att möta framtidens krav.

Tillgång till alla låsta artiklarInnehåll från DustinFörknippar du AI med att chatta med en språkmodell? Det är långt ifrån hela sanningen. Arbetsdatorn använder redan AI när du exempelvis blurrar din bakgrund i Teams eller får smarta textförslag när du skriver mejl.

- Faktum är att nästan alla moderna applikationer använder AI i någon form, säger Anders Demner, partnerutvecklare på Microsoft. Många nyttjar därmed AI dagligen utan att tänka på det. Tekniken har blivit en integrerad del av arbetsvardagen, och det ställer helt nya krav på datorerna. - Redan fyra år gamla datorer, som inte är byggda för dagens AI-drivna program, får jobba på högvarv, säger Anders Huge, ansvarig för offentlig sektor på Intel.

Resultatet blir datorer där fläkten går konstant och batteriet snabbt dräneras. Hårdvaran får helt enkelt arbeta hårdare än den är byggd för. Anders Huge, ansvarig för offentlig sektor på Intel (till vänster) och Anders Demner, partnerutvecklare på Microsoft. I takt med att AI blivit en naturlig del av moderna program har också datorernas hårdvara behövt utvecklas.

Tidigare drevs nästan allt arbete av datorns vanliga processor, CPU:n. Men dagens AI-funktioner kräver att arbetsuppgifterna delas upp mellan flera specialiserade processorer. - Den är gjord för snabba, korta uppdrag, säger han. NPU:n fungerar istället mer som en långdistanslöpare.

Den är byggd för att vara energieffektiv och avlastar CPU:n genom att hantera AI-funktioner som brusreducering och bakgrundsblurr i videomöten. GPU:n tar samtidigt hand om tyngre AI-laster och grafik. Till skillnad från CPU:n kan den utföra många beräkningar samtidigt. I Intels senaste AI-PC:s kan hela plattformen hantera upp till 180 TOPS - ett mått på hur många AI-beräkningar datorn klarar per sekund.

AI både lokalt och i molnet Artificiell intelligens har länge varit starkt kopplad till molnet. Men i dagens AI-datorer finns teknik som gör att vissa AI-funktioner kan köras direkt på datorn, utan tillgång till internet. - I en Copilot+ PC finns exempelvis den mindre språkmodellen PhiSilica, som körs lokalt. Man slipper skicka data fram och tillbaka till molnet, vilket gör att det både går snabbare och kräver mindre kraft, säger Anders Demner från Microsoft.

- Man kanske inte vill skicka viss känslig data till molnet. Med AI direkt på datorn får man en annan kontroll över informationen, säger Anders Huge. Enligt Microsoft och Intel väntas allt fler AI-funktioner framöver köras direkt på datorn istället för i molnet. Nästa generations arbetsdator Att uppdatera till en AI-dator kan ha stor påverkan på produktiviteten.

Enligt Microsofts undersökningar kan varje medarbetare spara upp till fem timmar per arbetsvecka med en ny Copilot+ PC. - Med en sådan dator får man tillgång till nya AI-funktioner i Windows, med fokus på produktivitet och effektivitet, säger Anders Demner. Men alla medarbetare behöver inte samma typ av AI-dator. Att matcha rätt dator med rätt användare är viktigt, både för produktiviteten och ekonomin.

- Olika personas kräver olika kraft. För vissa användare räcker det med enklare datorer, medan andra behöver betydligt högre kapacitet för att kunna arbeta effektivt med nya AI-funktioner, säger Pontus Willquist, VP Client and Endpoint Solutions på Dustin. Företag som vill bygga AI-redo arbetsplatser behöver därför förstå vilka typer av användare som finns i verksamheten och vilka behov de har.

- Vi hjälper våra kunder att analysera vilka datorer som behöver bytas ut och vilka som fortfarande fungerar i mindre krävande roller. Samtidigt erbjuder vi inbytestjänster som kan bidra till att finansiera nya inköp, säger Pontus Willquist. Mer från Dagens industr





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