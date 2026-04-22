AI-fel i advokatdokument – Sullivan & Cromwell erkänner 'hallucinationer'

Den prestigefyllda advokatfirman Sullivan & Cromwell har erkänt att AI-genererade felaktigheter, så kallade 'hallucinationer', smugit sig in i ett dokument inlämnat till en konkursdomstol. Detta belyser riskerna med okontrollerad AI-användning inom juridiken och väcker frågor om noggrannhet och ansvar.

Advokatfirman Sullivan & Cromwell , känd för sitt anseende och höga timtaxor som överstiger 2000 dollar, har erkänt allvarliga fel i ett dokument inlämnat till en konkursdomstol i New York.

Dessa fel, som firman beskriver som 'hallucinationer', uppstod genom användning av artificiell intelligens (AI) och inkluderar felaktiga formuleringar, missvisande tolkningar av lagtext samt referenser till icke-existerande eller felaktigt citerade rättsfall. Dokumentet rörde en komplex internationell konkurs relaterad till Prince Group, ett företag registrerat i Brittiska Jungfruöarna. Enligt Sullivan & Cromwell bröts interna riktlinjer för AI-användning under framtagandet av dokumentet. Firman har nu korrigerat materialet och indikerar att ytterligare åtgärder kan komma att vidtas för att stärka kontrollen över AI-genererat innehåll.

Upptäckten av felen gjordes av motpartens juridiska ombud, som identifierade brister i citat och rättsreferenser, vilket tvingade firman till en omfattande granskning och revidering inför domstolen. Denna incident belyser en växande trend inom juridiska yrket där AI allt oftare används för att effektivisera research och dokumenthantering, men också de potentiella riskerna med att förlita sig på dessa verktyg utan tillräcklig kontroll.

Samtidigt visar det på vikten av mänsklig granskning och verifiering av AI-genererat material, särskilt i sammanhang där noggrannhet och juridisk korrekthet är av yttersta vikt. Utöver detta har flera andra juridiska händelser nyligen uppmärksammats. Högsta domstolen har friat Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen från åtalet om grovt svindleri, med motiveringen att hennes uttalanden till media skyddas av meddelarfriheten.

En federal domstol i New York har också slagit fast att konversationer med AI-chattbotar kan begäras ut av åklagare och motparter i rättsliga processer, vilket har lett till varningar från amerikanska advokatbyråer till sina klienter. På den svenska fronten har regeringen aviserat att Bolagsverket ska utveckla ett verktyg för digital inlämning av årsredovisningar, vilket välkomnas av BDO men kritiseras för att den obligatoriska lagstiftningen drar ut på tiden.

Slutligen har New Yorks borgmästare Zohran Mamdani uppfyllt ett vallöfte genom att leverera en skattedeklaration utanför hemmet till hedgefondsmiljardären Ken Griffin, en symbolisk handling som understryker politiska spänningar och ekonomisk ojämlikhet. Dessa händelser illustrerar ett brett spektrum av juridiska och ekonomiska utmaningar och utvecklingar som påverkar både individer och företag





