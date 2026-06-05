AI-förgyllt arbetsliv skapar krav på modern datorpark

Ny analys visar hur äldre datorer klarar av dagens AI-tunga arbetsliv och vilka konsekvenser det får för produktivitet och säkerhet. Läs mer om behovet av modernisering.

Ett påtagligt antal moderna arbetsformer har kraftigt ökat användningen av Teams-möten efter pandemin. Samtidigt kräver funktioner som bakgrundsblurr och AI-baserad brusreducering avsevärt mer beräkningskraft än tidigare.

På äldre datorer märks detta snabbt i form av förkortad batteritid. I en dator som endast är fyra år gammal kan det hända att seg延缓ar betydligt när Excel används samtidigt som Copilot körs. När AI-drivna verktyg används blir datorn seg och varm. Denna utveckling illustrerar en grundläggande förändring i krav på hårdvara.

- Gammal hårdvara är helt enkelt inte utformad för den nya mjukvaran som dominerar dagens arbetsliv, förklarar Anders Huge, som har ansvar för den offentliga sektorn på Intel. Att arbeta på äldre datorer, som inte är skapade för AI-drivet arbete, påverkar negativt den overalla effektiviteten på arbetsplatsen. Supportärenden ökar i antal, nertid blir längre och arbetsflöden bromsas. Enligt Intels undersökningar kan moderna AI-PC:er ge upp till 34 procent bättre produktivitetsprestanda jämfört med en genomsnittlig fyra år gammal Windows-dator.

- I våra studier ser vi att varje medarbetare i genomsnitt sparar fem arbetstimmar per vecka med våra nya Copilot Plus PC:er, säger Anders Demner, partnerutvecklare på Microsoft. Intels första AI-PC:er lanserades år 2023, vilket innebär att många av de datorer som fortfarande används i svenska arbetslivet byggdes för en helt annan typ av arbetsbelastning än dagens. Numera använder nästan alla moderna applikationer AI i någon form.

Resultatet är att äldre datorer fortfarande kan utföra grundläggande uppgifter, men inte längre èr särskilt effektiva. - Det blir en dubbelt negativ effekt. Batteriet är nedåtgående samtidigt som processorn (CPU) tvingas utföra uppgifter den inte är optimerad för, förtydligar Anders Huge. En avgörande skillnad mellan äldre datorer och dagens AI-PC:er ligger i hur arbetslaster fördelas mellan olika typer av processorer.

Tidigare lät nästan allt arbete på CPU:n. Idag delas arbetslaster mellan CPU, GPU och NPU - där NPU:en är särskilt utvecklad för energieffektiv AI-beräkning. - Det NPU och GPU gör är att avlasta CPU:n. Allt fler program kommer att använda liknande arkitekturer, säger Anders Huge.

När datorns prestanda påverkar verksamheten I dagens snabba arbetsliv kan en långsam dator snabbt göra en medarbetare ineffektiv. Anders Huge nämner som exempel den globala CrowdStrike-incidenten förra sommaren, då 8,8 miljoner datorer världen över drabbades av ett fel som orsakade blåskärmar. - Flygbolag som hade Intels fjärrhanteringslösning aktiverad kunde återställa datorerna på distans istället för att manuellt gå runt och återställa varje enhet, berättar han.

- Flygbolagen kunde bara ställa in under en procent av sina flygningar, medan andra flygbolag ställde in hela dagar. Om datorn står stilla påverkas produktiviteten direkt. Säkerhet blir alltmer kritiskt Om prestanda, effektivitet och affärsvärde utgör ena sidan av myntet är säkerhet den andra. Äldre datorer innebär också större säkerhetsrisker.

I undersökningar från Intel och Microsoft anges ökad risk för ransomware som det största affärshotet med att behålla äldre PC:er i företagets IT-miljö. - Cyberkriminalitet är nu världens tredje största ekonomi. Det gör det ännu viktigare att ha robust säkerhet, säger Anders Demner från Microsoft. I moderna AI-PC:er byggs säkerhetsfunktioner in direkt i hårdvaran.

Microsofts nya Pluton-chip hanterar till exempel lösenord och krypteringsnycklar, likt äldre TPM-chip men är fullständigt integrerat med processorn och uppdateras automatiskt via Windows Update. - Detta möjliggör en helt annan nivå av säkerhetshantering jämfört med tidigare, förklarar Demner. - En gammal oupdaterad dator är den farligaste. Precis som ny mjukvareutveckling fortsätter, utvecklas också säkerhetstekniken hela tiden.

Intel och Microsoft samarbetar också kring teknik som kontinuerligt söker efter skadlig kod i datorns arbetsminne. Enligt beräkningar från Microsoft och Intel kan moderna Copilot Plus PC:er ge upp till 271 procent avkastning över tre år genom högre produktivitet, lägre supportkostnader och minskad säkerhetsrisk. Många verksamheter har fortfarande datorer som inköptes under pandemin och som nu börjar slita under dagens AI-drivna arbetskrav, enligt Dustin.

- Många äldre datorer klarar helt enkelt inte längre de moderna program som används i dag, säger Pontus Willquist, VP Client and Endpoint Solutions på Dustin. Modernisering av datorparken handlar dock inte om att köpa de dyraste och mest avancerade datorerna till alla anställda. - Behovet ser olika ut beroende på rollen. För vissa räcker det med en dator som klarar av Teams-möten, medan andra som arbeiter med AI-utveckling eller avancerad grafik behöver mer kraft, tillägger Willquist.

Dustin hjälper företag att analysera vilka datorer som behöver bytas ut och vilka som fortfarande är tillräckliga för mindre krävande uppgifter. Företaget erbjuder också inbytestjänster som kan bidra till att finansiera nya inköp. - Många sitter med maskiner som fungerar okej men som inte längre är optimala för dagens krav





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AI-PC Produktivitet Säkerhet Modernisering Datorpark

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