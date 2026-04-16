En konstlad ögonsjukdom kallad "bixonimania", skapad för att testa stora AI-språkmodellers informationshantering, har på ett oroande sätt spridits och till och med citerats i verklig forskning. Fallet belyser vikten av källkritik och varnar för potentiella risker med AI-genererad information.

En ny och oväntad konsekvens av den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) har uppmärksammats genom ett experiment utfört av Almira Osmanovic Thunström, postdoktor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet och AI-strateg vid Chalmers industriteknik. Osmanovic Thunström ville undersöka hur väl stora AI- språkmodeller , såsom ChatGPT, Gemini och Copilot, hanterar och sprider information.

För att testa detta skapade hon en helt påhittad ögonsjukdom vid namn "bixonimania", som påstås orsakas av blått ljus från skärmar. Idén var att simulera ett ofarligt medicinskt tillstånd, och hon författade ett blogginlägg samt två låtsasstudier. Dessa material skickades sedan in till en onlineplattform för vetenskapliga studier som ännu inte genomgått granskning av externa experter, så kallade preprints. Till hennes förvåning publicerades materialet våren 2024. Bara ett par månader senare började flera av de stora AI-språkmodellerna aktivt ge råd och diagnoser relaterade till bixonimania till användare som beskrev symtom som kliande ögon och rosa ögonlock, särskilt i samband med skärmanvändning. Detta demonstrerar en häpnadsväckande förmåga hos AI:n att snabbt integrera och återge även fabricerad information, vilket väcker frågor kring deras tillförlitlighet och de mekanismer som styr deras informationsinhämtning och spridning. Osmanovic Thunström beskriver sin reaktion som förvåning över hur lite som krävdes för att påverka AI-modellerna. Hon var inte helt säker på att hennes experiment skulle lyckas, men resultatet bekräftar en oroande tendens: de kommersiella språkmodellerna tycks prioritera att hitta och återge information framför att verifiera dess ursprung och trovärdighet. Fallet med bixonimania blottlägger flera tydliga varningssignaler som borde ha fått både experter inom hälso- och sjukvård, AI-utvecklare och vanliga läsare att reagera med skepsis. Författaren till de fabricerade studierna, Lazljiv Izgubjlenovic, är en icke-existerande person. Inte heller det angivna universitetet, Asteria Horizon University, eller staden Nova City i Kalifornien, där universitetet påstås ligga, existerar. Ännu mer absurt är att forskningen påstås ha finansierats av "the University of Fellowship of the Ring and the Galactic Triad" – en blinkning till både fantasyvärlden och ett mobilspel. Namnet "bixonimania" valdes medvetet för att det skulle låta löjligt; "mani" är ett psykiatriskt begrepp och olämpligt för att beskriva ögonsjukdomar. Om dessa uppenbara fel inte var tillräckliga för att väcka misstanke, framgår det dessutom explicit på flera ställen i texterna att studierna var påhittade och att "50 påhittade människor mellan 20 och 50 år har undersökts". Trots dessa flagranta indikationer på fabricering, började samtliga större AI-språkmodeller, inklusive Open AI:s ChatGPT, Googles Gemini och Microsofts Copilot, efter en tid att varna för och diagnostisera användare med bixonimania. Detta beteende understryker en fundamental utmaning i dagens informationslandskap, där gränserna mellan fakta och fiktion kan suddas ut på ett sätt som snabbt påverkar hur människor uppfattar och söker information om sin hälsa och andra viktiga ämnen. Det mest oroande fyndet i Osmanovic Thunströms experiment var dock inte bara AI-modellernas förmåga att sprida desinformation, utan även det faktum att åtminstone en verklig forskare refererade till dessa påhittade studier i sin egen forskning, som publicerades i en vetenskaplig tidskrift. Detta tyder på att forskare själva kan använda AI som verktyg för att söka referenser till sina egna arbeten, en praxis som potentiellt kan leda till en spridning av felaktigheter inom den akademiska världen. Osmanovic Thunström uttrycker en djup överraskning över att faktiska forskare skulle citera hennes fabricerade studier och betonar vikten av att noggrant kontrollera alla källor. Efter att hon uppmärksammade situationen och berättade om sitt experiment, togs de påhittade studierna bort från preprint-sidan. Lärdomen från detta tankeväckande test är tydlig: det krävs en ökad försiktighet, både för de som forskar och för de som använder AI som informationskälla. Osmanovic Thunström menar att det är relativt vanligt att forskare citerar verk som de inte har läst personligen, och hon befarar att detta mönster inte kommer att minska med den ökade användningen av AI. Den verkliga faran uppstår när man inte längre kan lita på granskad forskning som en tillförlitlig källa. Detta kan utnyttjas av aktörer som vill manipulera bilden av en viss sjukdom, till exempel i syfte att marknadsföra och sälja produkter. Fallet med bixonimania fungerar som en stark påminnelse om behovet av att utveckla robusta metoder för att säkerställa informationskvalitet och integritet i en alltmer digitaliserad värld, där AI:s roll blir alltmer central





