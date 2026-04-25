AI-genererad plagiat och faktafel sprids via nyhetssajt

En PR-byrås nyhetssajt anklagas för att systematiskt plagiera journalistik med hjälp av AI och sprida felaktig information. Forskning visar också på en ökning av lågkvalitativt AI-genererat innehåll på YouTube.

En av USA:s snabbast växande PR-byråer, TOP Agency, ligger bakom nyhetssajten National Today som systematiskt plagierar originaljournalistik med hjälp av artificiell intelligens (AI). Sajten sprider dessutom innehåll med omfattande faktafel.

Redaktioner har uppmärksammat att deras reportage återpubliceras utan källhänvisning. National Today, som är uppdelad i sektioner med lokalt klingande namn som ”NYC Today”, ”Sacramento Today” och ”Cleveland Today”, försöker ge intrycket av lokal journalistik. Kvaliteten på innehållet avslöjar dock att texterna inte granskas av människor innan publicering. AI:n har exempelvis bytt ut en NASA-astronauts namn mot ”John Doe” och hans avlidna hustru mot ”Jane Doe”.

I en annan artikel om ett sexualbrott i Vermont tillskrivs ett citat en ”Chief Jane Doe”, trots att stadens polischef har ett annat namn. Fenomenet är inte begränsat till artiklar. Enligt forskning från videoföretaget Kapwing är över 20 procent av de videor som YouTubes algoritm rekommenderar till nya användare så kallat ”AI-slop” – lågkvalitativt, AI-genererat innehåll som är framtaget för att maximera klick.

Dessa 278 kanaler som identifierats som renodlad AI-slop har tillsammans samlat 63 miljarder visningar och genererar uppskattningsvis en miljard kronor om året i annonsintäkter. En motreaktion växer fram bland användare, där kommentarsfält på plattformar som TikTok, Instagram och X fylls av protester mot AI-genererat innehåll. Forskare varnar för långsiktiga konsekvenser, där Alessandro Galeazzi vid universitetet i Padova menar att den stora mängden innehåll riskerar att urholka människors förmåga till kritiskt tänkande, ett fenomen han beskriver som ”brain rot”.

National Today och TOP Agency har inte svarat på Futurisms begäran om kommentar. Google uppger att man vidtagit åtgärder mot sajten efter att ha kontaktats, och att plattformens policyer förbjuder storskalig innehållsproduktion vars primära syfte är att manipulera sökresultat. Utöver detta rapporteras om andra händelser. Den svenske open source-pionjären Daniel Stenberg har byggt mjukvara som används av alla utan att bli miljardär.

Krigsutbrottet i Mellanöstern har drivit upp energipriserna, vilket får hushåll att söka alternativa energikällor som solceller. Ukrainas erfarenheter av drönarkrig efterfrågas av både USA:s militär och Natos allierade. Teknologiföretaget Palantir har publicerat ett 22-punktsmanifest på X som väckt starka reaktioner, där de hävdar att Silicon Valley har en ”moralisk skuld” till USA. Datacenter stod för ungefär hälften av hela ökningen i USA:s elförbrukning förra året, och investeringarna i datacenter förväntas nu gå om kontorsbyggandet i USA.

Den globala efterfrågan på el steg med 3 procent under 2025, vilket är mer än dubbelt så mycket som tidigare





