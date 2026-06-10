AI-genererade falska forskningsresultat och behovet av reform i den vetenskapliga publiceringen

Med hjälp av avancerade AI-verktyg kan falska forskningsresultat skapas på några minuter, vilket gör det svårt att skilja äkta resultat från fabricerade. Den prekariserade akademin och publiceringshetsen bidrar till denna utveckling. För att motverka detta, har forskare och experter tagit fram en Stockholmsdeklaration för att reformera den vetenskapliga publiceringen.

Och aldrig varit så lätt att ta fram och sprida falska forskningsresultat . Olof Rudbeck upptäckte lymfsystemet, en av de viktigaste medicinska upptäckterna någonsin. Eller var det dansken Det är svårt att veta, eftersom upptäckterna skedde ungefär samtidigt.

Men detta var 1600-talet, ny kunskap skrevs ner för hand på latin, forskarna fick ge sig ut på årslånga bildningsresor med häst och vagn för att lära av varandra, istället för att flyga på konferens över en helg. Ändå gjordes vetenskapliga framsteg, insikter som vunnits i en del av världen spred sig och kunde inspirera andra att göra nya upptäckter.

I dag har det aldrig varit så lätt att ta fram och sprida falska forskningsresultat, De allt mer avancerade AI-verktygen kan generera fram en artikel på några minuter som tidigare tog månader och år att ta fram, och det är svårt att skilja äkta forskningsbaserade resultat från fabricerade. Utvecklingen skyndas på av en allt mer prekariserad akademi, där publiceringar i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter meriterar till nästa steg i karriären och är en förutsättning för att någon gång få en fast tjänst.

Det skapar en press att publicera snabbt och mycket, vilket i sin tur ökar frestelsen att AI-generera artiklar. Dessutom har publiceringshetsen skapat en lönsam ”pappersindustri” av kommersiella tidskrifter, ”artikelfabriker”, som tar betalt för att publicera.

"Rovdjurstidskrifter", kallas de av den ständige sekreteraren i AI-utvecklingen har satt fart på reformeringen av den vetenskapliga publiceringen. AI kanske är forskningens död – och återuppståndelse. lanserar den svenska molekylärbiologen Dan Larhammar vid Uppsala universitet och tidigare ordförande för Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Bernhard Sabel vid Otto-von-Guericke-universitetet i tyska Magdeburg en Stockholmsdeklaration för att reformera den vetenskapliga publiceringen.

Stockholmsdeklarationen kräver att akademin för det första måste återta kontrollen över den vetenskapliga publiceringen, för det andra se till att akademins incitament leder till meritering byggd på kvalitet, inte kvantitet, för det tredje initiera oberoende granskningar för att identifiera och markera falska resultat, och för det fjärde ta fram regelverk för att förhindra publiceringsbedrägerier





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