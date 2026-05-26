AI-hoten ökar: Deepfakes, nätfiskemejl och nya hot

AI hoten ökar, med deepfakes, nätfiskemejl och nya hot. För att försvara oss behövs system som kan jobba minst lika snabbt, men med bibehållen kontroll och precision. Arctic Wolf är ett cybersäkerhets- och AI-företag som stoppar cyberrisker och bygger motståndskraft hos kunderna.

AI används nu för att skriva felfria nätfiskemejl på valfritt språk, bygga övertygande bakgrundshistorier och – det kanske mest skrämmande – skapa deepfakes som imiterar verkliga personer.

– I vissa fall kan det räcka med femton sekunders inspelning för att skapa en trovärdig kopia av din röst. Tänk på hur mycket material som finns tillgängligt i poddar, intervjuer och sociala medier, säger Christopher Fielder, Field CTO på cybersäkerhetsföretaget Arctic Wolf. Sådana hot är redan verklighet. 2025 uppmärksammades storbanken DNB i Norge sedan både dess VD och finansdirektör fått utseende och röst kopierade med AI.

Bedrägeriförsöket avslöjades bara för att någon reagerade på att ”direktören” i videomötet var sommarklädd – mitt i vintern. *Deepfakes är bara en av många möjligheter som hotaktörerna får genom AI. Det handlar både om kvalitet och kvantitet. Tekniken används också för att skala upp och automatisera attacker eller hitta nya sårbarheter med en hastighet som ingen människa kan matcha.

För att kunna försvara oss behövs system som kan jobba minst lika snabbt, men med bibehållen kontroll och precision. Sådana lösningar byggs nu med agentisk AI – det vill säga AI-system som tar automatisering till en ny nivå genom att självständigt resonera, planera och utföra en rad åtgärder för att lösa en omfattande uppgift. Cyberbrottslingar har varit snabba med att utnyttja AI.

Att företagens säkerhetsansvariga haft svårt att hänga med i den AI-drivna ”kapprustning” som följt beror främst på att de ställer högre krav på tekniken. – I säkerhetsbranschen har vi varit skeptiska, och det med rätta. Tidiga AI-modeller har plågats av bristande pålitlighet, med problem som ”hallucinationer” eller att modellerna tappar förmåga över tid, säger Christopher Fielder.

Inom cybersäkerhet krävs det AI som verkligen går att lita på och Arctic Wolf bygger därför sina lösningar med en kombination av agentisk AI och mänskliga experter – både företagets egna och hos kunderna. Övervakningen av IT-miljöer och nätverk förvandlas till en högt automatiserad process. Men människan finns kvar i loopen och behåller kontrollen.

– Det handlar om samverkan mellan människa och maskin: AI kan spana efter hot, hantera väldiga datavolymer och gallra ut misstänkta händelser – och gör detta enormt snabbt. Våra specialister bidrar med bedömning, kontextförståelse och den kreativitet som krävs för att hantera helt nya typer av hot, säger Christopher Fielder. Cybersäkerhet mäts i slutändan inte i hur sofistikerad tekniken är, utan i den faktiska förmågan att stoppa attacker och skydda verksamheten.

Genom att kombinera intelligenta system med erfarna mänskliga operatörer kan försvararna behålla övertaget även i en värld där AI finns överallt. – AI är ett neutralt verktyg, tekniken är varken god eller ond i sig. Det är som en hammare, du kan använda den både för att bygga saker och slå sönder, avslutar Christopher Fielder. Arctic Wolf är ett cybersäkerhets- och AI-företag som stoppar cyberrisker och bygger motståndskraft hos kunderna i deras dagliga verksamhet.

Genom sin Aurora-plattform kombinerar Arctic Wolf AI med säkerhetsexpertis i världsklass och erbjuder säkerhetsövervakning dygnet runt för att upptäcka och agera mot hot, samt riskhantering





AI-säkerhet: Fallgropar och utmaningar i AI-utvecklingenGeopolitisk oro, fler cyberangrepp och ett snabbt förändrat hotlandskap kräver ett tydligare säkerhetsfokus, även kring AI. Samtidigt vill företag ta vara på teknikens potential. Men fallgroparna uppstår. Säkerhetsarbetet ställer högre krav på styrning, kontroll och förståelse för hur data används och exponeras i AI-miljöer. Fel träningsdata kan få regulatoriska konsekvenser, ändå underskattar många hur avgörande datavalet är. Fredrik Bellner varnar för betydande risker om en modell eller AI-agent tränas på data som bryter mot exempelvis GDPR, Cybersäkerhetslagen eller interna krav. Robin Spinelli Scala pekar ut AI som tränas på stora mängder data utan korrekt styrning som en central sårbarhet. För att bygga AI rätt från början krävs en arkitekturval som är avgörande. XLENT Cyber Security stöttar organisationer i att införa AI säkert, effektivt och kostnadskontrollerat.

